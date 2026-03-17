- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
77 (64.16%)
Убыточных трейдов:
43 (35.83%)
Лучший трейд:
20.94 USD
Худший трейд:
-30.11 USD
Общая прибыль:
241.96 USD (19 267 pips)
Общий убыток:
-264.58 USD (20 945 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (15.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.58 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
99.63%
Макс. загрузка депозита:
112.56%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
62 (51.67%)
Коротких трейдов:
58 (48.33%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
3.14 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-64.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.16 USD (4)
Прирост в месяц:
36.95%
Годовой прогноз:
448.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.50 USD
Максимальная:
163.32 USD (85.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.22% (163.32 USD)
По эквити:
69.26% (60.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|91
|EURCHF
|16
|EURGBP
|13
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|57
|EURCHF
|-81
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|1.4K
|EURCHF
|-2.8K
|EURGBP
|-225
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.94 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15.20 USD
Макс. убыток в серии: -64.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Pepperstone-Edge02
|0.00 × 5
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ILQAu-A1 Live
|1.63 × 8
100% EA Trading Only
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
21
100%
120
64%
100%
0.91
-0.19
USD
USD
87%
1:200