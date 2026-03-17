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Сигналы / MetaTrader 4 / EJP888 FXCM Real
Eric Picar

EJP888 FXCM Real

Eric Picar
Eric Picar

Eric Picar

0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
FXCM-USDReal01
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
77 (64.16%)
Убыточных трейдов:
43 (35.83%)
Лучший трейд:
20.94 USD
Худший трейд:
-30.11 USD
Общая прибыль:
241.96 USD (19 267 pips)
Общий убыток:
-264.58 USD (20 945 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (15.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.58 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
99.63%
Макс. загрузка депозита:
112.56%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
62 (51.67%)
Коротких трейдов:
58 (48.33%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
3.14 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-64.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.16 USD (4)
Прирост в месяц:
36.95%
Годовой прогноз:
448.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.50 USD
Максимальная:
163.32 USD (85.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.22% (163.32 USD)
По эквити:
69.26% (60.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 91
EURCHF 16
EURGBP 13
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 57
EURCHF -81
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 1.4K
EURCHF -2.8K
EURGBP -225
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.94 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15.20 USD
Макс. убыток в серии: -64.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 5
ILQAu-A1 Live
1.63 × 8
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100% EA Trading Only
Нет отзывов
2026.08.06 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 21:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 23:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.21 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 04:05
No swaps are charged on the signal account
2026.07.15 14:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 01:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 21:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 23:49
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 08:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 09:29
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EJP888 FXCM Real
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
114
USD
21
100%
120
64%
100%
0.91
-0.19
USD
87%
1:200
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