- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
121
盈利交易:
78 (64.46%)
亏损交易:
43 (35.54%)
最好交易:
20.94 USD
最差交易:
-30.11 USD
毛利:
243.73 USD (19 567 pips)
毛利亏损:
-264.58 USD (20 945 pips)
最大连续赢利:
11 (15.20 USD)
最大连续盈利:
26.58 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
99.63%
最大入金加载:
112.56%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.13
长期交易:
63 (52.07%)
短期交易:
58 (47.93%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
3.12 USD
平均损失:
-6.15 USD
最大连续失误:
4 (-64.16 USD)
最大连续亏损:
-64.16 USD (4)
每月增长:
39.07%
年度预测:
474.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
126.50 USD
最大值:
163.32 USD (85.78%)
相对跌幅:
结余:
87.22% (163.32 USD)
净值:
69.26% (60.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|92
|EURCHF
|16
|EURGBP
|13
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|59
|EURCHF
|-81
|EURGBP
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|1.7K
|EURCHF
|-2.8K
|EURGBP
|-225
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.94 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +15.20 USD
最大连续亏损: -64.16 USD
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赢%
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PF
预期回报
提取
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每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
22
100%
121
64%
100%
0.92
-0.17
USD
USD
87%
1:200