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Eric Picar

EJP888 FXCM Real

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交易:
121
盈利交易:
78 (64.46%)
亏损交易:
43 (35.54%)
最好交易:
20.94 USD
最差交易:
-30.11 USD
毛利:
243.73 USD (19 567 pips)
毛利亏损:
-264.58 USD (20 945 pips)
最大连续赢利:
11 (15.20 USD)
最大连续盈利:
26.58 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
99.63%
最大入金加载:
112.56%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.13
长期交易:
63 (52.07%)
短期交易:
58 (47.93%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
3.12 USD
平均损失:
-6.15 USD
最大连续失误:
4 (-64.16 USD)
最大连续亏损:
-64.16 USD (4)
每月增长:
39.07%
年度预测:
474.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
126.50 USD
最大值:
163.32 USD (85.78%)
相对跌幅:
结余:
87.22% (163.32 USD)
净值:
69.26% (60.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 92
EURCHF 16
EURGBP 13
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 59
EURCHF -81
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 1.7K
EURCHF -2.8K
EURGBP -225
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最好交易: +20.94 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
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最大连续亏损: -64.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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100% EA Trading Only
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2026.08.06 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 21:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 23:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.21 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 04:05
No swaps are charged on the signal account
2026.07.15 14:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 01:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 21:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 23:49
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 08:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 09:29
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