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Сигналы / MetaTrader 4 / The Karamazovs
Roberto Pires Viana

The Karamazovs

Roberto Pires Viana
Roberto Pires Viana

Roberto Pires Viana

0 отзывов
179 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -65%
XMGlobal-Real 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 394
Прибыльных трейдов:
1 246 (89.38%)
Убыточных трейдов:
148 (10.62%)
Лучший трейд:
1 386.57 USD
Худший трейд:
-3 694.33 USD
Общая прибыль:
26 185.69 USD (4 068 040 pips)
Общий убыток:
-30 283.21 USD (2 009 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
185 (7 129.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 129.68 USD (185)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
94.43%
Макс. загрузка депозита:
487.93%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
577 (41.39%)
Коротких трейдов:
817 (58.61%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-2.94 USD
Средняя прибыль:
21.02 USD
Средний убыток:
-204.62 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-18 448.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 448.98 USD (16)
Прирост в месяц:
-70.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 097.52 USD
Максимальная:
18 448.98 USD (110.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.75% (5 718.64 USD)
По эквити:
98.82% (3 243.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 708
EURUSD 650
BTCUSD 33
USDCHF 1
GBPUSD 1
BRENT-JUN26 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -15K
EURUSD 11K
BTCUSD 424
USDCHF 5
GBPUSD 4
BRENT-JUN26 14
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 17K
EURUSD 71K
BTCUSD 2M
USDCHF 434
GBPUSD 442
BRENT-JUN26 14
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 386.57 USD
Худший трейд: -3 694 USD
Макс. серия выигрышей: 185
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +7 129.68 USD
Макс. убыток в серии: -18 448.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 10
0.00 × 1
XMGlobal-Real 18
0.65 × 901
XMGlobal-Real 2
0.66 × 993
XMGlobal-Real 21
0.71 × 3354
RoboForex-Pro-3
3.16 × 211
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Нет отзывов
2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 19:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 03:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 21:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 20:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 16:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 07:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 18:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Karamazovs
30 USD в месяц
-65%
0
0
USD
1
USD
179
0%
1 394
89%
94%
0.86
-2.94
USD
99%
1:500
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