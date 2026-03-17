- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 394
Прибыльных трейдов:
1 246 (89.38%)
Убыточных трейдов:
148 (10.62%)
Лучший трейд:
1 386.57 USD
Худший трейд:
-3 694.33 USD
Общая прибыль:
26 185.69 USD (4 068 040 pips)
Общий убыток:
-30 283.21 USD (2 009 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
185 (7 129.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 129.68 USD (185)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
94.43%
Макс. загрузка депозита:
487.93%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
577 (41.39%)
Коротких трейдов:
817 (58.61%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-2.94 USD
Средняя прибыль:
21.02 USD
Средний убыток:
-204.62 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-18 448.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 448.98 USD (16)
Прирост в месяц:
-70.95%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 097.52 USD
Максимальная:
18 448.98 USD (110.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.75% (5 718.64 USD)
По эквити:
98.82% (3 243.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|708
|EURUSD
|650
|BTCUSD
|33
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|BRENT-JUN26
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-15K
|EURUSD
|11K
|BTCUSD
|424
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|BRENT-JUN26
|14
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|17K
|EURUSD
|71K
|BTCUSD
|2M
|USDCHF
|434
|GBPUSD
|442
|BRENT-JUN26
|14
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 386.57 USD
Худший трейд: -3 694 USD
Макс. серия выигрышей: 185
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +7 129.68 USD
Макс. убыток в серии: -18 448.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 18
|0.65 × 901
|
XMGlobal-Real 2
|0.66 × 993
|
XMGlobal-Real 21
|0.71 × 3354
|
RoboForex-Pro-3
|3.16 × 211
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-65%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
179
0%
1 394
89%
94%
0.86
-2.94
USD
USD
99%
1:500