Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Live 0.00 × 2 XMGlobal-Real 10 0.00 × 1 XMGlobal-Real 18 0.65 × 901 XMGlobal-Real 2 0.66 × 993 XMGlobal-Real 21 0.71 × 3354 RoboForex-Pro-3 3.16 × 211 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика