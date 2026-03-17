- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 394
盈利交易:
1 246 (89.38%)
亏损交易:
148 (10.62%)
最好交易:
1 386.57 USD
最差交易:
-3 694.33 USD
毛利:
26 185.69 USD (4 068 040 pips)
毛利亏损:
-30 283.21 USD (2 009 256 pips)
最大连续赢利:
185 (7 129.68 USD)
最大连续盈利:
7 129.68 USD (185)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
91.76%
最大入金加载:
487.93%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
13 天
采收率:
-0.22
长期交易:
577 (41.39%)
短期交易:
817 (58.61%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-2.94 USD
平均利润:
21.02 USD
平均损失:
-204.62 USD
最大连续失误:
16 (-18 448.98 USD)
最大连续亏损:
-18 448.98 USD (16)
每月增长:
-70.57%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 097.52 USD
最大值:
18 448.98 USD (110.42%)
相对跌幅:
结余:
74.75% (5 718.64 USD)
净值:
98.82% (3 243.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|708
|EURUSD
|650
|BTCUSD
|33
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|BRENT-JUN26
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-15K
|EURUSD
|11K
|BTCUSD
|424
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|4
|BRENT-JUN26
|14
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|17K
|EURUSD
|71K
|BTCUSD
|2M
|USDCHF
|434
|GBPUSD
|442
|BRENT-JUN26
|14
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 386.57 USD
最差交易: -3 694 USD
最大连续赢利: 185
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +7 129.68 USD
最大连续亏损: -18 448.98 USD
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结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-65%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
179
0%
1 394
89%
92%
0.86
-2.94
USD
USD
99%
1:500