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Roberto Pires Viana

The Karamazovs

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毛利:
26 185.69 USD (4 068 040 pips)
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最大连续赢利:
185 (7 129.68 USD)
最大连续盈利:
7 129.68 USD (185)
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21.02 USD
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 708
EURUSD 650
BTCUSD 33
USDCHF 1
GBPUSD 1
BRENT-JUN26 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -15K
EURUSD 11K
BTCUSD 424
USDCHF 5
GBPUSD 4
BRENT-JUN26 14
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 17K
EURUSD 71K
BTCUSD 2M
USDCHF 434
GBPUSD 442
BRENT-JUN26 14
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
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最好交易: +1 386.57 USD
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2026.08.04 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 19:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.22 22:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 03:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 21:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 20:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 16:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 21:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 20:05
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2026.06.05 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 07:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
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2026.05.26 18:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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