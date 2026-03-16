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Сигналы / MetaTrader 4 / Turbo
Dmitrii Kriukov

Turbo

Dmitrii Kriukov
Dmitrii Kriukov

Dmitrii Kriukov

0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2 655%
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
183
Прибыльных трейдов:
183 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
277.54 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
5 371.97 USD (102 640 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
183 (5 371.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 371.97 USD (183)
Коэффициент Шарпа:
1.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
131.52%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
19 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
42 (22.95%)
Коротких трейдов:
141 (77.05%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
29.36 USD
Средняя прибыль:
29.36 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
60.83%
Годовой прогноз:
738.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
56.01% (1 229.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 55
USDCHF 41
CHFJPY 29
EURCAD 25
AUDNZD 18
EURUSD 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.2K
USDCHF 317
CHFJPY 2.1K
EURCAD 151
AUDNZD 487
EURUSD 98
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 28K
USDCHF 13K
CHFJPY 28K
EURCAD 13K
AUDNZD 13K
EURUSD 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +277.54 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 183
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +5 371.97 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 19
Dukascopy-live-1
0.00 × 1
AIMS-Live Server
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 23
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
MillTrade-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 4
WForex-Real
0.00 × 1
COFX-Real
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.07 × 15
PrimusMarkets-Live-3
0.08 × 13
ICMarkets-Live08
0.09 × 23
AxioryAsia-02Live
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.22 × 9
еще 120...
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Азарт
Нет отзывов
2026.08.05 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 09:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 08:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 02:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 19:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 02:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 01:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 16:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 05:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 21:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 04:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 02:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Turbo
30 USD в месяц
2 655%
0
0
USD
6.4K
USD
61
0%
183
100%
100%
n/a
29.36
USD
56%
1:500
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