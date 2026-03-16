- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
183
Прибыльных трейдов:
183 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
277.54 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
5 371.97 USD (102 640 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
183 (5 371.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 371.97 USD (183)
Коэффициент Шарпа:
1.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
131.52%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
19 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
42 (22.95%)
Коротких трейдов:
141 (77.05%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
29.36 USD
Средняя прибыль:
29.36 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
60.83%
Годовой прогноз:
738.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
56.01% (1 229.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|55
|USDCHF
|41
|CHFJPY
|29
|EURCAD
|25
|AUDNZD
|18
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2.2K
|USDCHF
|317
|CHFJPY
|2.1K
|EURCAD
|151
|AUDNZD
|487
|EURUSD
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|28K
|USDCHF
|13K
|CHFJPY
|28K
|EURCAD
|13K
|AUDNZD
|13K
|EURUSD
|7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +277.54 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 183
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +5 371.97 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 19
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 1
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 4
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.08 × 13
|
ICMarkets-Live08
|0.09 × 23
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live18
|0.22 × 9
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Азарт
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2 655%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
61
0%
183
100%
100%
n/a
29.36
USD
USD
56%
1:500