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Dmitrii Kriukov

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EURCAD 25
AUDNZD 18
EURUSD 15
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10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 2.2K
USDCHF 317
CHFJPY 2.1K
EURCAD 151
AUDNZD 487
EURUSD 98
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
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交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 28K
USDCHF 13K
CHFJPY 28K
EURCAD 13K
AUDNZD 13K
EURUSD 7.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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2026.08.05 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 09:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 08:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 02:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
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2026.08.04 19:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 04:01
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2026.07.22 07:01
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