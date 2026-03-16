- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
183
盈利交易:
183 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
277.54 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
5 371.97 USD (102 640 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
183 (5 371.97 USD)
最大连续盈利:
5 371.97 USD (183)
夏普比率:
1.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
131.52%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
19 天
采收率:
0.00
长期交易:
42 (22.95%)
短期交易:
141 (77.05%)
利润因子:
n/a
预期回报:
29.36 USD
平均利润:
29.36 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
60.83%
年度预测:
738.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
56.01% (1 229.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|55
|USDCHF
|41
|CHFJPY
|29
|EURCAD
|25
|AUDNZD
|18
|EURUSD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|2.2K
|USDCHF
|317
|CHFJPY
|2.1K
|EURCAD
|151
|AUDNZD
|487
|EURUSD
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|28K
|USDCHF
|13K
|CHFJPY
|28K
|EURCAD
|13K
|AUDNZD
|13K
|EURUSD
|7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +277.54 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 183
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +5 371.97 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 19
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 1
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 4
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.08 × 13
|
ICMarkets-Live08
|0.09 × 23
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live18
|0.22 × 9
Азарт
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2 655%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
61
0%
183
100%
100%
n/a
29.36
USD
USD
56%
1:500