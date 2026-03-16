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Сигналы / MetaTrader 4 / BusyBeaver
Anatoliy Yeskov

BusyBeaver

Anatoliy Yeskov
Anatoliy Yeskov

Anatoliy Yeskov

0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 33%
RoboForex-Pro-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
840
Прибыльных трейдов:
655 (77.97%)
Убыточных трейдов:
185 (22.02%)
Лучший трейд:
9.62 USD
Худший трейд:
-22.45 USD
Общая прибыль:
997.64 USD (151 479 pips)
Общий убыток:
-938.30 USD (99 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (68.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.35 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
80.16%
Макс. загрузка депозита:
33.30%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
477 (56.79%)
Коротких трейдов:
363 (43.21%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
1.52 USD
Средний убыток:
-5.07 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-72.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.08 USD (7)
Прирост в месяц:
-44.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.01 USD
Максимальная:
320.94 USD (68.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.44% (320.94 USD)
По эквити:
62.47% (281.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 414
EURUSD 373
.US30Cash 53
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -182
EURUSD 196
.US30Cash 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -18K
EURUSD 19K
.US30Cash 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.62 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +68.94 USD
Макс. убыток в серии: -72.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 48
RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 6
Afterprime-Live AP
0.00 × 91
XMTrading-Real 250
0.00 × 7
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 4
Axi-US06-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 24
OctaFX-Real7
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 5
XMTrading-Real 47
0.00 × 14
XMGlobal-Real 23
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 21
Swissquote-Live1
0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 8
XMGlobal-Real 41
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 26
еще 98...
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Для торговли на рынке используется технический и фундаментальный анализ. Торгуется несколько независимых друг от друга торговых систем. Используются фракталы, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Риск на сделку от 1% до 3% от баланса счёта. Позиции держутся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Торговые системы настраиваются в зависимости от текущей волатильности рынка. Также учитываются фундаментальные факторы, особенно в дни высокой волатильности при выходе важных новостей. 
Нет отзывов
2026.08.04 21:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 10:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 12:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.15 15:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BusyBeaver
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
239
USD
21
0%
840
77%
80%
1.06
0.07
USD
68%
1:500
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