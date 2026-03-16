- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
840
Прибыльных трейдов:
655 (77.97%)
Убыточных трейдов:
185 (22.02%)
Лучший трейд:
9.62 USD
Худший трейд:
-22.45 USD
Общая прибыль:
997.64 USD (151 479 pips)
Общий убыток:
-938.30 USD (99 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (68.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
91.35 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
80.16%
Макс. загрузка депозита:
33.30%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.18
Длинных трейдов:
477 (56.79%)
Коротких трейдов:
363 (43.21%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
1.52 USD
Средний убыток:
-5.07 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-72.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.08 USD (7)
Прирост в месяц:
-44.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.01 USD
Максимальная:
320.94 USD (68.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.44% (320.94 USD)
По эквити:
62.47% (281.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|414
|EURUSD
|373
|.US30Cash
|53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-182
|EURUSD
|196
|.US30Cash
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-18K
|EURUSD
|19K
|.US30Cash
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.62 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +68.94 USD
Макс. убыток в серии: -72.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 48
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 6
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 91
|
XMTrading-Real 250
|0.00 × 7
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 4
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 24
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 14
|
XMGlobal-Real 23
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 21
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 4
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 26
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Для торговли на рынке используется технический и фундаментальный анализ. Торгуется несколько независимых друг от друга торговых систем. Используются фракталы, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Риск на сделку от 1% до 3% от баланса счёта. Позиции держутся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Торговые системы настраиваются в зависимости от текущей волатильности рынка. Также учитываются фундаментальные факторы, особенно в дни высокой волатильности при выходе важных новостей.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
239
USD
USD
21
0%
840
77%
80%
1.06
0.07
USD
USD
68%
1:500