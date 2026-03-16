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Anatoliy Yeskov

BusyBeaver

Anatoliy Yeskov
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增长自 2026 44%
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交易:
859
盈利交易:
673 (78.34%)
亏损交易:
186 (21.65%)
最好交易:
9.62 USD
最差交易:
-22.45 USD
毛利:
1 018.31 USD (153 532 pips)
毛利亏损:
-938.55 USD (99 344 pips)
最大连续赢利:
52 (68.94 USD)
最大连续盈利:
100.31 USD (47)
夏普比率:
0.04
交易活动:
80.16%
最大入金加载:
33.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
60
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.25
长期交易:
496 (57.74%)
短期交易:
363 (42.26%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-5.05 USD
最大连续失误:
12 (-72.64 USD)
最大连续亏损:
-77.08 USD (7)
每月增长:
-40.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
32.01 USD
最大值:
320.94 USD (68.44%)
相对跌幅:
结余:
68.44% (320.94 USD)
净值:
62.47% (281.88 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 420
EURUSD 386
.US30Cash 53
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -172
EURUSD 206
.US30Cash 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -17K
EURUSD 21K
.US30Cash 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +9.62 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +68.94 USD
最大连续亏损: -72.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 48
RoboForex-Pro-5
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AdmiralMarkets-Live
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FXOpenUK-ECN Live Server
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Afterprime-Live AP
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XMTrading-Real 250
0.00 × 7
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 4
Axi-US06-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
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OctaFX-Real7
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Exness-Real
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ICMarketsSC-Live20
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XMTrading-Real 47
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XMGlobal-Real 23
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 21
Swissquote-Live1
0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 8
XMGlobal-Real 41
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 26
98 更多...
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Для торговли на рынке используется технический и фундаментальный анализ. Торгуется несколько независимых друг от друга торговых систем. Используются фракталы, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Риск на сделку от 1% до 3% от баланса счёта. Позиции держутся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Торговые системы настраиваются в зависимости от текущей волатильности рынка. Также учитываются фундаментальные факторы, особенно в дни высокой волатильности при выходе важных новостей. 
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2026.08.04 21:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 10:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 12:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.15 15:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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订阅者
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交易
赢%
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BusyBeaver
每月30 USD
44%
0
0
USD
260
USD
22
0%
859
78%
80%
1.08
0.09
USD
68%
1:500
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