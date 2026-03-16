- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
859
盈利交易:
673 (78.34%)
亏损交易:
186 (21.65%)
最好交易:
9.62 USD
最差交易:
-22.45 USD
毛利:
1 018.31 USD (153 532 pips)
毛利亏损:
-938.55 USD (99 344 pips)
最大连续赢利:
52 (68.94 USD)
最大连续盈利:
100.31 USD (47)
夏普比率:
0.04
交易活动:
80.16%
最大入金加载:
33.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
60
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.25
长期交易:
496 (57.74%)
短期交易:
363 (42.26%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.09 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-5.05 USD
最大连续失误:
12 (-72.64 USD)
最大连续亏损:
-77.08 USD (7)
每月增长:
-40.43%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
32.01 USD
最大值:
320.94 USD (68.44%)
相对跌幅:
结余:
68.44% (320.94 USD)
净值:
62.47% (281.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|420
|EURUSD
|386
|.US30Cash
|53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-172
|EURUSD
|206
|.US30Cash
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-17K
|EURUSD
|21K
|.US30Cash
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.62 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +68.94 USD
最大连续亏损: -72.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 48
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 6
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 91
|
XMTrading-Real 250
|0.00 × 7
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 4
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 24
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 14
|
XMGlobal-Real 23
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 21
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 4
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 26
Для торговли на рынке используется технический и фундаментальный анализ. Торгуется несколько независимых друг от друга торговых систем. Используются фракталы, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Риск на сделку от 1% до 3% от баланса счёта. Позиции держутся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Торговые системы настраиваются в зависимости от текущей волатильности рынка. Также учитываются фундаментальные факторы, особенно в дни высокой волатильности при выходе важных новостей.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
260
USD
USD
22
0%
859
78%
80%
1.08
0.09
USD
USD
68%
1:500