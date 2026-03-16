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Signals / MetaTrader 4 / BusyBeaver
Anatoliy Yeskov

BusyBeaver

Anatoliy Yeskov
Anatoliy Yeskov

Anatoliy Yeskov

0 reviews
Reliability
21 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 23%
RoboForex-Pro-3
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
833
Profit Trades:
648 (77.79%)
Loss Trades:
185 (22.21%)
Best trade:
9.62 USD
Worst trade:
-22.45 USD
Gross Profit:
979.33 USD (149 651 pips)
Gross Loss:
-938.30 USD (99 320 pips)
Maximum consecutive wins:
52 (68.94 USD)
Maximal consecutive profit:
86.58 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
80.16%
Max deposit load:
33.30%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
31
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.13
Long Trades:
470 (56.42%)
Short Trades:
363 (43.58%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.05 USD
Average Profit:
1.51 USD
Average Loss:
-5.07 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-72.64 USD)
Maximal consecutive loss:
-77.08 USD (7)
Monthly growth:
-45.35%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
32.01 USD
Maximal:
320.94 USD (68.44%)
Relative drawdown:
By Balance:
68.44% (320.94 USD)
By Equity:
62.47% (281.88 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 410
EURUSD 370
.US30Cash 53
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -197
EURUSD 193
.US30Cash 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -20K
EURUSD 19K
.US30Cash 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +9.62 USD
Worst trade: -22 USD
Maximum consecutive wins: 46
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +68.94 USD
Maximal consecutive loss: -72.64 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 48
RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 6
Afterprime-Live AP
0.00 × 91
XMTrading-Real 250
0.00 × 7
LiteFinance-Classic2.com
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-4
0.00 × 4
Axi-US06-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 24
OctaFX-Real7
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 5
XMTrading-Real 47
0.00 × 14
XMGlobal-Real 23
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 21
Swissquote-Live1
0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 8
XMGlobal-Real 41
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 26
98 more...
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Для торговли на рынке используется технический и фундаментальный анализ. Торгуется несколько независимых друг от друга торговых систем. Используются фракталы, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Риск на сделку от 1% до 3% от баланса счёта. Позиции держутся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Торговые системы настраиваются в зависимости от текущей волатильности рынка. Также учитываются фундаментальные факторы, особенно в дни высокой волатильности при выходе важных новостей. 
No reviews
2026.08.04 21:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 10:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 12:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.15 15:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
BusyBeaver
30 USD per month
23%
0
0
USD
221
USD
21
0%
833
77%
80%
1.04
0.05
USD
68%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.