- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
833
Profit Trades:
648 (77.79%)
Loss Trades:
185 (22.21%)
Best trade:
9.62 USD
Worst trade:
-22.45 USD
Gross Profit:
979.33 USD (149 651 pips)
Gross Loss:
-938.30 USD (99 320 pips)
Maximum consecutive wins:
52 (68.94 USD)
Maximal consecutive profit:
86.58 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
80.16%
Max deposit load:
33.30%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
31
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.13
Long Trades:
470 (56.42%)
Short Trades:
363 (43.58%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.05 USD
Average Profit:
1.51 USD
Average Loss:
-5.07 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-72.64 USD)
Maximal consecutive loss:
-77.08 USD (7)
Monthly growth:
-45.35%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
32.01 USD
Maximal:
320.94 USD (68.44%)
Relative drawdown:
By Balance:
68.44% (320.94 USD)
By Equity:
62.47% (281.88 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|410
|EURUSD
|370
|.US30Cash
|53
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-197
|EURUSD
|193
|.US30Cash
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-20K
|EURUSD
|19K
|.US30Cash
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +9.62 USD
Worst trade: -22 USD
Maximum consecutive wins: 46
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +68.94 USD
Maximal consecutive loss: -72.64 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 48
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 6
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 91
|
XMTrading-Real 250
|0.00 × 7
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 4
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 24
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 14
|
XMGlobal-Real 23
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 21
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 4
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 26
Для торговли на рынке используется технический и фундаментальный анализ. Торгуется несколько независимых друг от друга торговых систем. Используются фракталы, уровни поддержки и сопротивления, а также технические индикаторы. Риск на сделку от 1% до 3% от баланса счёта. Позиции держутся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Торговые системы настраиваются в зависимости от текущей волатильности рынка. Также учитываются фундаментальные факторы, особенно в дни высокой волатильности при выходе важных новостей.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
23%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
21
0%
833
77%
80%
1.04
0.05
USD
USD
68%
1:500