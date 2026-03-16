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Сигналы / MetaTrader 5 / Matias Darwinex
Matias Nicolas Fantino

Matias Darwinex

Matias Nicolas Fantino
Matias Nicolas Fantino

Matias Nicolas Fantino

0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
98 (48.51%)
Убыточных трейдов:
104 (51.49%)
Лучший трейд:
4 386.06 USD
Худший трейд:
-609.44 USD
Общая прибыль:
35 717.31 USD (153 038 pips)
Общий убыток:
-31 423.48 USD (137 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2 865.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 386.06 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
40.26%
Макс. загрузка депозита:
18.53%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
195 (96.53%)
Коротких трейдов:
7 (3.47%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
21.26 USD
Средняя прибыль:
364.46 USD
Средний убыток:
-302.15 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 316.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 528.33 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.86%
Годовой прогноз:
-9.44%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.86 USD
Максимальная:
8 452.56 USD (7.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.63% (8 459.96 USD)
По эквити:
0.79% (860.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 76
USDJPY 75
SP500 21
GDAXI 12
GBPJPY 11
USDCHF 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.5K
USDJPY -799
SP500 -1.3K
GDAXI 1.3K
GBPJPY -678
USDCHF -709
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.2K
USDJPY -260
SP500 -1.2K
GDAXI 9.3K
GBPJPY -1.1K
USDCHF -326
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 386.06 USD
Худший трейд: -609 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 865.11 USD
Макс. убыток в серии: -2 316.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
PrimeCodex-MT5
1.66 × 44
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.36 × 11
Darwinex-Live
3.41 × 1060
VantageFXInternational-Live
3.89 × 28
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
еще 13...
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Нет отзывов
2026.07.28 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 07:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.16 20:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.16 20:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Matias Darwinex
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
104K
USD
30
97%
202
48%
40%
1.13
21.26
USD
8%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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