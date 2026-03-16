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Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
98 (48.51%)
Убыточных трейдов:
104 (51.49%)
Лучший трейд:
4 386.06 USD
Худший трейд:
-609.44 USD
Общая прибыль:
35 717.31 USD (153 038 pips)
Общий убыток:
-31 423.48 USD (137 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2 865.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 386.06 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
40.26%
Макс. загрузка депозита:
18.53%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
195 (96.53%)
Коротких трейдов:
7 (3.47%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
21.26 USD
Средняя прибыль:
364.46 USD
Средний убыток:
-302.15 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 316.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 528.33 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.86%
Годовой прогноз:
-9.44%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.86 USD
Максимальная:
8 452.56 USD (7.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.63% (8 459.96 USD)
По эквити:
0.79% (860.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|USDJPY
|75
|SP500
|21
|GDAXI
|12
|GBPJPY
|11
|USDCHF
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.5K
|USDJPY
|-799
|SP500
|-1.3K
|GDAXI
|1.3K
|GBPJPY
|-678
|USDCHF
|-709
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.2K
|USDJPY
|-260
|SP500
|-1.2K
|GDAXI
|9.3K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDCHF
|-326
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 386.06 USD
Худший трейд: -609 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 865.11 USD
Макс. убыток в серии: -2 316.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
PrimeCodex-MT5
|1.66 × 44
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.36 × 11
|
Darwinex-Live
|3.41 × 1060
|
VantageFXInternational-Live
|3.89 × 28
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
30
97%
202
48%
40%
1.13
21.26
USD
USD
8%
1:200