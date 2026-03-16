信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Matias Darwinex
Matias Nicolas Fantino

Matias Darwinex

Matias Nicolas Fantino
Matias Nicolas Fantino

Matias Nicolas Fantino

0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 6%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
206
盈利交易:
100 (48.54%)
亏损交易:
106 (51.46%)
最好交易:
4 386.06 USD
最差交易:
-609.44 USD
毛利:
38 766.49 USD (165 829 pips)
毛利亏损:
-32 350.51 USD (143 015 pips)
最大连续赢利:
8 (2 865.11 USD)
最大连续盈利:
4 386.06 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
41.27%
最大入金加载:
18.53%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.76
长期交易:
199 (96.60%)
短期交易:
7 (3.40%)
利润因子:
1.20
预期回报:
31.15 USD
平均利润:
387.66 USD
平均损失:
-305.19 USD
最大连续失误:
8 (-2 316.47 USD)
最大连续亏损:
-2 528.33 USD (5)
每月增长:
1.56%
年度预测:
18.87%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.86 USD
最大值:
8 452.56 USD (7.62%)
相对跌幅:
结余:
7.63% (8 459.96 USD)
净值:
0.79% (860.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 80
USDJPY 75
SP500 21
GDAXI 12
GBPJPY 11
USDCHF 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.6K
USDJPY -799
SP500 -1.3K
GDAXI 1.3K
GBPJPY -678
USDCHF -709
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 16K
USDJPY -260
SP500 -1.2K
GDAXI 9.3K
GBPJPY -1.1K
USDCHF -326
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 386.06 USD
最差交易: -609 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 865.11 USD
最大连续亏损: -2 316.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
PrimeCodex-MT5
1.66 × 44
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.36 × 11
Darwinex-Live
3.41 × 1060
VantageFXInternational-Live
3.89 × 28
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
13 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.07.28 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 07:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.16 20:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.16 20:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Matias Darwinex
每月30 USD
6%
0
0
USD
106K
USD
31
96%
206
48%
41%
1.19
31.15
USD
8%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载