- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
206
盈利交易:
100 (48.54%)
亏损交易:
106 (51.46%)
最好交易:
4 386.06 USD
最差交易:
-609.44 USD
毛利:
38 766.49 USD (165 829 pips)
毛利亏损:
-32 350.51 USD (143 015 pips)
最大连续赢利:
8 (2 865.11 USD)
最大连续盈利:
4 386.06 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
41.27%
最大入金加载:
18.53%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.76
长期交易:
199 (96.60%)
短期交易:
7 (3.40%)
利润因子:
1.20
预期回报:
31.15 USD
平均利润:
387.66 USD
平均损失:
-305.19 USD
最大连续失误:
8 (-2 316.47 USD)
最大连续亏损:
-2 528.33 USD (5)
每月增长:
1.56%
年度预测:
18.87%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.86 USD
最大值:
8 452.56 USD (7.62%)
相对跌幅:
结余:
7.63% (8 459.96 USD)
净值:
0.79% (860.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|USDJPY
|75
|SP500
|21
|GDAXI
|12
|GBPJPY
|11
|USDCHF
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.6K
|USDJPY
|-799
|SP500
|-1.3K
|GDAXI
|1.3K
|GBPJPY
|-678
|USDCHF
|-709
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|-260
|SP500
|-1.2K
|GDAXI
|9.3K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDCHF
|-326
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 386.06 USD
最差交易: -609 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 865.11 USD
最大连续亏损: -2 316.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
PrimeCodex-MT5
|1.66 × 44
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.36 × 11
|
Darwinex-Live
|3.41 × 1060
|
VantageFXInternational-Live
|3.89 × 28
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.46 × 13
|
Swissquote-Server
|4.65 × 120
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
31
96%
206
48%
41%
1.19
31.15
USD
USD
8%
1:200