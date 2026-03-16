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Сигналы / MetaTrader 5 / Moderate Risk 4XC TR
Amauri De Souza Porto Junior

Moderate Risk 4XC TR

Amauri De Souza Porto Junior
Amauri De Souza Porto Junior

Amauri De Souza Porto Junior

Sócio fundador da ÍNDICO LTDA.
Economista (CORECON-SC)
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
4xCube-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
618
Прибыльных трейдов:
492 (79.61%)
Убыточных трейдов:
126 (20.39%)
Лучший трейд:
150.55 USD
Худший трейд:
-144.76 USD
Общая прибыль:
4 401.87 USD (1 584 344 pips)
Общий убыток:
-2 157.57 USD (48 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (83.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
513.73 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
80.04%
Макс. загрузка депозита:
2.79%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
7.17
Длинных трейдов:
298 (48.22%)
Коротких трейдов:
320 (51.78%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
8.95 USD
Средний убыток:
-17.12 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-24.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.85 USD (5)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.63%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
312.85 USD (3.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (300.35 USD)
По эквити:
3.94% (479.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 408
AUDCADxx 158
EURUSDxx 6
EURJPYxx 6
USDCHFxx 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 1.7K
AUDCADxx 169
EURUSDxx 44
EURJPYxx 74
USDCHFxx 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 54K
AUDCADxx 14K
EURUSDxx 600
EURJPYxx 1.2K
USDCHFxx 763
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +150.55 USD
Худший трейд: -145 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +83.88 USD
Макс. убыток в серии: -24.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

Нет отзывов
2026.07.20 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.16 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 14:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.22 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 14:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 15:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.15 02:31
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.68% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.14 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.13 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.01 10:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.23 22:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.16 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 19:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Moderate Risk 4XC TR
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
12K
USD
37
81%
618
79%
80%
2.04
3.63
USD
4%
1:500
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