- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
618
Прибыльных трейдов:
492 (79.61%)
Убыточных трейдов:
126 (20.39%)
Лучший трейд:
150.55 USD
Худший трейд:
-144.76 USD
Общая прибыль:
4 401.87 USD (1 584 344 pips)
Общий убыток:
-2 157.57 USD (48 423 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (83.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
513.73 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
80.04%
Макс. загрузка депозита:
2.79%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
7.17
Длинных трейдов:
298 (48.22%)
Коротких трейдов:
320 (51.78%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
8.95 USD
Средний убыток:
-17.12 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-24.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-297.85 USD (5)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.63%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
312.85 USD (3.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (300.35 USD)
По эквити:
3.94% (479.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|408
|AUDCADxx
|158
|EURUSDxx
|6
|EURJPYxx
|6
|USDCHFxx
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|1.7K
|AUDCADxx
|169
|EURUSDxx
|44
|EURJPYxx
|74
|USDCHFxx
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|54K
|AUDCADxx
|14K
|EURUSDxx
|600
|EURJPYxx
|1.2K
|USDCHFxx
|763
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +150.55 USD
Худший трейд: -145 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +83.88 USD
Макс. убыток в серии: -24.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
37
81%
618
79%
80%
2.04
3.63
USD
USD
4%
1:500