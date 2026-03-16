- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
618
盈利交易:
492 (79.61%)
亏损交易:
126 (20.39%)
最好交易:
150.55 USD
最差交易:
-144.76 USD
毛利:
4 401.87 USD (1 584 344 pips)
毛利亏损:
-2 157.57 USD (48 423 pips)
最大连续赢利:
68 (83.88 USD)
最大连续盈利:
513.73 USD (10)
夏普比率:
0.16
交易活动:
80.04%
最大入金加载:
2.79%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 天
采收率:
7.17
长期交易:
298 (48.22%)
短期交易:
320 (51.78%)
利润因子:
2.04
预期回报:
3.63 USD
平均利润:
8.95 USD
平均损失:
-17.12 USD
最大连续失误:
14 (-24.33 USD)
最大连续亏损:
-297.85 USD (5)
每月增长:
2.11%
年度预测:
25.63%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
1.00 USD
最大值:
312.85 USD (3.01%)
相对跌幅:
结余:
2.89% (300.35 USD)
净值:
3.94% (479.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|408
|AUDCADxx
|158
|EURUSDxx
|6
|EURJPYxx
|6
|USDCHFxx
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|1.7K
|AUDCADxx
|169
|EURUSDxx
|44
|EURJPYxx
|74
|USDCHFxx
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|54K
|AUDCADxx
|14K
|EURUSDxx
|600
|EURJPYxx
|1.2K
|USDCHFxx
|763
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +150.55 USD
最差交易: -145 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +83.88 USD
最大连续亏损: -24.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
37
81%
618
79%
80%
2.04
3.63
USD
USD
4%
1:500