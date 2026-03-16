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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Dragonball
Manh Tung Nguyen

Gold Dragonball

Manh Tung Nguyen
Manh Tung Nguyen

Manh Tung Nguyen

5 (4)
Vice-champion of the Automated Trading Championship 2023
I am an MQL5 developer with over 5 years of experience building automated trading systems focused on stability and long-term performance.
2 продукта 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2026 97%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
98 (80.32%)
Убыточных трейдов:
24 (19.67%)
Лучший трейд:
40.23 USD
Худший трейд:
-40.16 USD
Общая прибыль:
1 119.28 USD (111 924 pips)
Общий убыток:
-791.38 USD (79 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (202.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.08 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
11.51%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
40 (32.79%)
Коротких трейдов:
82 (67.21%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
2.69 USD
Средняя прибыль:
11.42 USD
Средний убыток:
-32.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-66.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.79 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.40%
Годовой прогноз:
-41.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
166.20 USD (30.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.61% (166.20 USD)
По эквити:
8.41% (31.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 122
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 328
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.23 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +202.08 USD
Макс. убыток в серии: -66.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Gold Dragonball signal
Нет отзывов
2026.08.05 12:56
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.4% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 06:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 15:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 00:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.21 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.21 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.14 18:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.07 23:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.07 23:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.07 01:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.07 01:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.02 01:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.04.02 01:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.31 17:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.31 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.31 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.31 04:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.26 19:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Dragonball
200 USD в месяц
97%
0
0
USD
665
USD
22
100%
122
80%
12%
1.41
2.69
USD
31%
1:500
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