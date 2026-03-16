- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
98 (80.32%)
Убыточных трейдов:
24 (19.67%)
Лучший трейд:
40.23 USD
Худший трейд:
-40.16 USD
Общая прибыль:
1 119.28 USD (111 924 pips)
Общий убыток:
-791.38 USD (79 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (202.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.08 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
11.51%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
40 (32.79%)
Коротких трейдов:
82 (67.21%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
2.69 USD
Средняя прибыль:
11.42 USD
Средний убыток:
-32.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-66.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.79 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.40%
Годовой прогноз:
-41.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
166.20 USD (30.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.61% (166.20 USD)
По эквити:
8.41% (31.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|328
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.23 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +202.08 USD
Макс. убыток в серии: -66.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Gold Dragonball signal
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
97%
0
0
USD
USD
665
USD
USD
22
100%
122
80%
12%
1.41
2.69
USD
USD
31%
1:500