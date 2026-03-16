- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
125
盈利交易:
99 (79.20%)
亏损交易:
26 (20.80%)
最好交易:
40.23 USD
最差交易:
-40.16 USD
毛利:
1 123.25 USD (112 321 pips)
毛利亏损:
-831.64 USD (83 169 pips)
最大连续赢利:
19 (202.08 USD)
最大连续盈利:
202.08 USD (19)
夏普比率:
0.15
交易活动:
8.36%
最大入金加载:
5.57%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.75
长期交易:
43 (34.40%)
短期交易:
82 (65.60%)
利润因子:
1.35
预期回报:
2.33 USD
平均利润:
11.35 USD
平均损失:
-31.99 USD
最大连续失误:
2 (-66.79 USD)
最大连续亏损:
-66.79 USD (2)
每月增长:
-5.76%
年度预测:
-69.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
166.20 USD (30.61%)
相对跌幅:
结余:
30.61% (166.20 USD)
净值:
8.41% (31.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|292
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.23 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +202.08 USD
最大连续亏损: -66.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Gold Dragonball signal
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
87%
0
0
USD
USD
629
USD
USD
23
100%
125
79%
8%
1.35
2.33
USD
USD
31%
1:500