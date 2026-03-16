- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 194
Прибыльных трейдов:
1 001 (83.83%)
Убыточных трейдов:
193 (16.16%)
Лучший трейд:
19.53 USD
Худший трейд:
-33.14 USD
Общая прибыль:
4 330.83 USD (197 449 pips)
Общий убыток:
-2 358.84 USD (93 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (395.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
475.99 USD (55)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.89%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.57
Длинных трейдов:
541 (45.31%)
Коротких трейдов:
653 (54.69%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
1.65 USD
Средняя прибыль:
4.33 USD
Средний убыток:
-12.22 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-125.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.45 USD (20)
Прирост в месяц:
7.07%
Годовой прогноз:
85.81%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.00 USD
Максимальная:
156.89 USD (2.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.82% (156.44 USD)
По эквити:
9.18% (564.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|733
|AUDCADxx
|461
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|471
|AUDCADxx
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|29K
|AUDCADxx
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.53 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 55
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +395.33 USD
Макс. убыток в серии: -125.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
22
99%
1 194
83%
100%
1.83
1.65
USD
USD
9%
1:500