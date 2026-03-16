- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 194
盈利交易:
1 001 (83.83%)
亏损交易:
193 (16.16%)
最好交易:
19.53 USD
最差交易:
-33.14 USD
毛利:
4 330.83 USD (197 449 pips)
毛利亏损:
-2 358.84 USD (93 413 pips)
最大连续赢利:
90 (395.33 USD)
最大连续盈利:
475.99 USD (55)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.89%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
91
平均持有时间:
2 天
采收率:
12.57
长期交易:
541 (45.31%)
短期交易:
653 (54.69%)
利润因子:
1.84
预期回报:
1.65 USD
平均利润:
4.33 USD
平均损失:
-12.22 USD
最大连续失误:
20 (-125.45 USD)
最大连续亏损:
-125.45 USD (20)
每月增长:
7.07%
年度预测:
85.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5.00 USD
最大值:
156.89 USD (2.83%)
相对跌幅:
结余:
2.82% (156.44 USD)
净值:
9.18% (564.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|733
|AUDCADxx
|461
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|471
|AUDCADxx
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|29K
|AUDCADxx
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.53 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 55
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +395.33 USD
最大连续亏损: -125.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
22
99%
1 194
83%
100%
1.83
1.65
USD
USD
9%
1:500