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Сигналы / MetaTrader 4 / FX Flare CR2
Thanh Huong Phan

FX Flare CR2

Thanh Huong Phan
Thanh Huong Phan

Thanh Huong Phan

0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 147%
ThinkMarkets-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
546
Прибыльных трейдов:
430 (78.75%)
Убыточных трейдов:
116 (21.25%)
Лучший трейд:
69.19 USD
Худший трейд:
-48.30 USD
Общая прибыль:
1 890.16 USD (67 886 pips)
Общий убыток:
-860.47 USD (35 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (51.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.13 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
79.47%
Макс. загрузка депозита:
6.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.08
Длинных трейдов:
244 (44.69%)
Коротких трейдов:
302 (55.31%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
-7.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-111.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.35 USD (3)
Прирост в месяц:
6.97%
Годовой прогноз:
84.52%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
145.47 USD (15.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.87% (145.47 USD)
По эквити:
14.47% (213.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADx 165
NZDCADx 116
GBPUSDx 71
EURGBPx 68
USDCADx 63
AUDUSDx 63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADx 431
NZDCADx 188
GBPUSDx 173
EURGBPx 175
USDCADx -64
AUDUSDx 126
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADx 14K
NZDCADx 7.7K
GBPUSDx 4.9K
EURGBPx 4.7K
USDCADx -817
AUDUSDx 3.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.19 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +51.75 USD
Макс. убыток в серии: -111.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

FX Flare CR2 uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.


Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FX Flare CR2
30 USD в месяц
147%
0
0
USD
1.3K
USD
62
98%
546
78%
79%
2.19
1.89
USD
14%
1:500
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