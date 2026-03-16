- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
546
Прибыльных трейдов:
430 (78.75%)
Убыточных трейдов:
116 (21.25%)
Лучший трейд:
69.19 USD
Худший трейд:
-48.30 USD
Общая прибыль:
1 890.16 USD (67 886 pips)
Общий убыток:
-860.47 USD (35 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (51.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.13 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
79.47%
Макс. загрузка депозита:
6.10%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.08
Длинных трейдов:
244 (44.69%)
Коротких трейдов:
302 (55.31%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
-7.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-111.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.35 USD (3)
Прирост в месяц:
6.97%
Годовой прогноз:
84.52%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
145.47 USD (15.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.87% (145.47 USD)
По эквити:
14.47% (213.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADx
|165
|NZDCADx
|116
|GBPUSDx
|71
|EURGBPx
|68
|USDCADx
|63
|AUDUSDx
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADx
|431
|NZDCADx
|188
|GBPUSDx
|173
|EURGBPx
|175
|USDCADx
|-64
|AUDUSDx
|126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADx
|14K
|NZDCADx
|7.7K
|GBPUSDx
|4.9K
|EURGBPx
|4.7K
|USDCADx
|-817
|AUDUSDx
|3.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +69.19 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +51.75 USD
Макс. убыток в серии: -111.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ThinkMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
FX Flare CR2 uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
147%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
62
98%
546
78%
79%
2.19
1.89
USD
USD
14%
1:500