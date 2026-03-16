- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
547
盈利交易:
431 (78.79%)
亏损交易:
116 (21.21%)
最好交易:
69.19 USD
最差交易:
-48.30 USD
毛利:
1 891.71 USD (68 004 pips)
毛利亏损:
-860.47 USD (35 565 pips)
最大连续赢利:
22 (51.75 USD)
最大连续盈利:
106.13 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
78.09%
最大入金加载:
6.10%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.09
长期交易:
245 (44.79%)
短期交易:
302 (55.21%)
利润因子:
2.20
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
4.39 USD
平均损失:
-7.42 USD
最大连续失误:
3 (-111.35 USD)
最大连续亏损:
-111.35 USD (3)
每月增长:
6.94%
年度预测:
84.18%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
145.47 USD (15.57%)
相对跌幅:
结余:
13.87% (145.47 USD)
净值:
14.47% (213.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADx
|166
|NZDCADx
|116
|GBPUSDx
|71
|EURGBPx
|68
|USDCADx
|63
|AUDUSDx
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADx
|432
|NZDCADx
|188
|GBPUSDx
|173
|EURGBPx
|175
|USDCADx
|-64
|AUDUSDx
|126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADx
|14K
|NZDCADx
|7.7K
|GBPUSDx
|4.9K
|EURGBPx
|4.7K
|USDCADx
|-817
|AUDUSDx
|3.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.19 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +51.75 USD
最大连续亏损: -111.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ThinkMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
FX Flare CR2 uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT4 — balancing profit and safety automatically.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
147%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
63
98%
547
78%
78%
2.19
1.89
USD
USD
14%
1:500