Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live24 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live17 0.28 × 95 ICMarketsSC-Live26 0.38 × 16 ICMarketsSC-Live06 0.56 × 41 ICMarkets-Live14 0.59 × 27 ICMarketsSC-Live32 0.73 × 100 Pepperstone-Edge07 0.86 × 7 ICMarkets-Live03 1.00 × 5 ICMarketsSC-Live12 1.07 × 15 FPTradingLLC-Live4 1.17 × 6 ICMarketsSC-Live10 1.28 × 610 ICMarketsSC-Live33 1.37 × 321 LiteForex-ECN.com 1.58 × 12 RoboForex-ECN 1.75 × 299 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 2.29 × 17 TradersWay-Live 2.38 × 13 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 PlaceATrade-Real-4 4.56 × 158 RSGFinance-Live 7.25 × 63 RoboForex-ProCent-8 8.14 × 125 ICMarketsSC-Live25 16.00 × 3 GrandCapital-Server 24.00 × 4 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика