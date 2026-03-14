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Marwin Borpet

RFPMultiPair

Marwin Borpet
Marwin Borpet

Marwin Borpet

0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 36%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
671 (85.80%)
Убыточных трейдов:
111 (14.19%)
Лучший трейд:
25.26 USD
Худший трейд:
-13.64 USD
Общая прибыль:
569.46 USD (68 257 pips)
Общий убыток:
-236.93 USD (26 447 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (29.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.06 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
72.06%
Макс. загрузка депозита:
9.99%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
11.59
Длинных трейдов:
358 (45.78%)
Коротких трейдов:
424 (54.22%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-28.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.68 USD (5)
Прирост в месяц:
2.93%
Годовой прогноз:
35.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.68 USD (2.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.82% (28.68 USD)
По эквити:
13.71% (146.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 289
EURJPY 268
GBPUSD 208
EURUSD 11
CHFJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 64
EURJPY 85
GBPUSD 160
EURUSD 11
CHFJPY 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 12K
EURJPY 11K
GBPUSD 18K
EURUSD 1.2K
CHFJPY -755
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.26 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +29.02 USD
Макс. убыток в серии: -28.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.28 × 95
ICMarketsSC-Live26
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 41
ICMarkets-Live14
0.59 × 27
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live03
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
FPTradingLLC-Live4
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
RSGFinance-Live
7.25 × 63
RoboForex-ProCent-8
8.14 × 125
ICMarketsSC-Live25
16.00 × 3
GrandCapital-Server
24.00 × 4
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Нет отзывов
2026.05.04 03:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.14 14:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RFPMultiPair
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
1.1K
USD
25
100%
782
85%
72%
2.40
0.43
USD
14%
1:500
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