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Всего трейдов:
782
Прибыльных трейдов:
671 (85.80%)
Убыточных трейдов:
111 (14.19%)
Лучший трейд:
25.26 USD
Худший трейд:
-13.64 USD
Общая прибыль:
569.46 USD (68 257 pips)
Общий убыток:
-236.93 USD (26 447 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (29.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.06 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
72.06%
Макс. загрузка депозита:
9.99%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
11.59
Длинных трейдов:
358 (45.78%)
Коротких трейдов:
424 (54.22%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
0.85 USD
Средний убыток:
-2.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-28.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.68 USD (5)
Прирост в месяц:
2.93%
Годовой прогноз:
35.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.68 USD (2.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.82% (28.68 USD)
По эквити:
13.71% (146.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|289
|EURJPY
|268
|GBPUSD
|208
|EURUSD
|11
|CHFJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|64
|EURJPY
|85
|GBPUSD
|160
|EURUSD
|11
|CHFJPY
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|12K
|EURJPY
|11K
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|1.2K
|CHFJPY
|-755
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.26 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +29.02 USD
Макс. убыток в серии: -28.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.28 × 95
|
ICMarketsSC-Live26
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
RoboForex-ProCent-8
|8.14 × 125
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 3
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
25
100%
782
85%
72%
2.40
0.43
USD
USD
14%
1:500