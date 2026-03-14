- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
787
盈利交易:
672 (85.38%)
亏损交易:
115 (14.61%)
最好交易:
120.03 USD
最差交易:
-28.26 USD
毛利:
689.49 USD (68 504 pips)
毛利亏损:
-315.37 USD (29 216 pips)
最大连续赢利:
30 (29.02 USD)
最大连续盈利:
120.03 USD (1)
夏普比率:
0.10
交易活动:
72.06%
最大入金加载:
30.34%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
14 小时
采收率:
4.77
长期交易:
358 (45.49%)
短期交易:
429 (54.51%)
利润因子:
2.19
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-2.74 USD
最大连续失误:
5 (-28.68 USD)
最大连续亏损:
-78.44 USD (4)
每月增长:
6.89%
年度预测:
83.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
78.44 USD (5.89%)
相对跌幅:
结余:
7.32% (78.44 USD)
净值:
14.10% (151.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|289
|EURJPY
|273
|GBPUSD
|208
|EURUSD
|11
|CHFJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|64
|EURJPY
|127
|GBPUSD
|160
|EURUSD
|11
|CHFJPY
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|12K
|EURJPY
|8.9K
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|1.2K
|CHFJPY
|-755
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.03 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +29.02 USD
最大连续亏损: -28.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.28 × 95
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
RoboForex-ProCent-8
|8.12 × 125
|
ICMarketsSC-Live25
|16.00 × 3
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
25
100%
787
85%
72%
2.18
0.48
USD
USD
14%
1:500