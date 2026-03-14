- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 515
Прибыльных трейдов:
1 077 (71.08%)
Убыточных трейдов:
438 (28.91%)
Лучший трейд:
3 019.39 USD
Худший трейд:
-1 635.15 USD
Общая прибыль:
74 876.30 USD (212 246 pips)
Общий убыток:
-50 012.09 USD (168 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (648.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 535.87 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.92%
Макс. загрузка депозита:
185.72%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.46
Длинных трейдов:
646 (42.64%)
Коротких трейдов:
869 (57.36%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
16.41 USD
Средняя прибыль:
69.52 USD
Средний убыток:
-114.18 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-134.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 951.07 USD (4)
Прирост в месяц:
4.36%
Годовой прогноз:
52.84%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
5 569.48 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.02% (5 718.74 USD)
По эквити:
53.72% (60 826.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|597
|GDAXI
|576
|WS30
|162
|SP500
|96
|GBPUSD
|77
|NDX
|2
|XAUUSD
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|STOXX50E
|1
|NI225
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|17K
|GDAXI
|3.3K
|WS30
|3.4K
|SP500
|5.3K
|GBPUSD
|-365
|NDX
|-1.5K
|XAUUSD
|104
|AUDCAD
|-228
|CADCHF
|-167
|STOXX50E
|-1.6K
|NI225
|-222
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|33K
|GDAXI
|5.6K
|WS30
|6.4K
|SP500
|2K
|GBPUSD
|327
|NDX
|-1.7K
|XAUUSD
|230
|AUDCAD
|-312
|CADCHF
|-129
|STOXX50E
|-352
|NI225
|-710
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 019.39 USD
Худший трейд: -1 635 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +648.77 USD
Макс. убыток в серии: -134.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 146
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.91 × 362
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.02 × 4264
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
126K
USD
USD
22
97%
1 515
71%
99%
1.49
16.41
USD
USD
54%
1:200