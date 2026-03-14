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Сигналы / MetaTrader 5 / Robitrading2
Alexander Fink

Robitrading2

Alexander Fink
Alexander Fink

Alexander Fink

0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 25%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 515
Прибыльных трейдов:
1 077 (71.08%)
Убыточных трейдов:
438 (28.91%)
Лучший трейд:
3 019.39 USD
Худший трейд:
-1 635.15 USD
Общая прибыль:
74 876.30 USD (212 246 pips)
Общий убыток:
-50 012.09 USD (168 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (648.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 535.87 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.92%
Макс. загрузка депозита:
185.72%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
66
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.46
Длинных трейдов:
646 (42.64%)
Коротких трейдов:
869 (57.36%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
16.41 USD
Средняя прибыль:
69.52 USD
Средний убыток:
-114.18 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-134.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 951.07 USD (4)
Прирост в месяц:
4.36%
Годовой прогноз:
52.84%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
5 569.48 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.02% (5 718.74 USD)
По эквити:
53.72% (60 826.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 597
GDAXI 576
WS30 162
SP500 96
GBPUSD 77
NDX 2
XAUUSD 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
STOXX50E 1
NI225 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 17K
GDAXI 3.3K
WS30 3.4K
SP500 5.3K
GBPUSD -365
NDX -1.5K
XAUUSD 104
AUDCAD -228
CADCHF -167
STOXX50E -1.6K
NI225 -222
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 33K
GDAXI 5.6K
WS30 6.4K
SP500 2K
GBPUSD 327
NDX -1.7K
XAUUSD 230
AUDCAD -312
CADCHF -129
STOXX50E -352
NI225 -710
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 019.39 USD
Худший трейд: -1 635 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +648.77 USD
Макс. убыток в серии: -134.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 146
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.91 × 362
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.02 × 4264
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
еще 26...
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bot trading forex and indices
Нет отзывов
2026.08.03 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 22:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 12:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 06:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.12 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 05:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 15:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.22 16:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.21 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.21 01:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.04.20 15:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Robitrading2
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
126K
USD
22
97%
1 515
71%
99%
1.49
16.41
USD
54%
1:200
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