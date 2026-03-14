- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 541
盈利交易:
1 096 (71.12%)
亏损交易:
445 (28.88%)
最好交易:
3 019.39 USD
最差交易:
-1 635.15 USD
毛利:
75 619.30 USD (214 983 pips)
毛利亏损:
-50 118.01 USD (168 973 pips)
最大连续赢利:
29 (648.77 USD)
最大连续盈利:
3 535.87 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
98.92%
最大入金加载:
185.72%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
85
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.58
长期交易:
655 (42.50%)
短期交易:
886 (57.50%)
利润因子:
1.51
预期回报:
16.55 USD
平均利润:
69.00 USD
平均损失:
-112.62 USD
最大连续失误:
7 (-134.14 USD)
最大连续亏损:
-3 951.07 USD (4)
每月增长:
4.60%
年度预测:
56.09%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.80 USD
最大值:
5 569.48 USD (4.90%)
相对跌幅:
结余:
5.02% (5 718.74 USD)
净值:
53.72% (60 826.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|605
|GDAXI
|584
|WS30
|170
|SP500
|98
|GBPUSD
|77
|NDX
|2
|XAUUSD
|1
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|STOXX50E
|1
|NI225
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|17K
|GDAXI
|3.3K
|WS30
|3.6K
|SP500
|5.5K
|GBPUSD
|-365
|NDX
|-1.5K
|XAUUSD
|104
|AUDCAD
|-228
|CADCHF
|-167
|STOXX50E
|-1.6K
|NI225
|-222
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|33K
|GDAXI
|6K
|WS30
|6.9K
|SP500
|2.2K
|GBPUSD
|327
|NDX
|-1.7K
|XAUUSD
|230
|AUDCAD
|-312
|CADCHF
|-129
|STOXX50E
|-352
|NI225
|-710
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 019.39 USD
最差交易: -1 635 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +648.77 USD
最大连续亏损: -134.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.60 × 146
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.91 × 362
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
Darwinex-Live
|1.02 × 4264
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
126K
USD
USD
22
97%
1 541
71%
99%
1.50
16.55
USD
USD
54%
1:200