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信号 / MetaTrader 5 / Robitrading2
Alexander Fink

Robitrading2

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1 096 (71.12%)
亏损交易:
445 (28.88%)
最好交易:
3 019.39 USD
最差交易:
-1 635.15 USD
毛利:
75 619.30 USD (214 983 pips)
毛利亏损:
-50 118.01 USD (168 973 pips)
最大连续赢利:
29 (648.77 USD)
最大连续盈利:
3 535.87 USD (2)
夏普比率:
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交易活动:
98.92%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.58
长期交易:
655 (42.50%)
短期交易:
886 (57.50%)
利润因子:
1.51
预期回报:
16.55 USD
平均利润:
69.00 USD
平均损失:
-112.62 USD
最大连续失误:
7 (-134.14 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
56.09%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
5.02% (5 718.74 USD)
净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 605
GDAXI 584
WS30 170
SP500 98
GBPUSD 77
NDX 2
XAUUSD 1
AUDCAD 1
CADCHF 1
STOXX50E 1
NI225 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 17K
GDAXI 3.3K
WS30 3.6K
SP500 5.5K
GBPUSD -365
NDX -1.5K
XAUUSD 104
AUDCAD -228
CADCHF -167
STOXX50E -1.6K
NI225 -222
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 33K
GDAXI 6K
WS30 6.9K
SP500 2.2K
GBPUSD 327
NDX -1.7K
XAUUSD 230
AUDCAD -312
CADCHF -129
STOXX50E -352
NI225 -710
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +3 019.39 USD
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0.00 × 1
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0.00 × 1
RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
0.19 × 16
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.60 × 146
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.91 × 362
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
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1.02 × 4264
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
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1.18 × 22
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1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
Exness-MT5Real31
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2026.08.03 16:41
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2026.08.02 22:01
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2026.07.22 12:05
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2026.07.14 06:53
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2026.07.13 14:43
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2026.07.12 21:31
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2026.07.08 16:25
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2026.06.24 05:49
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2026.05.22 16:02
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2026.04.21 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.21 01:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.04.20 15:54
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Robitrading2
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126K
USD
22
97%
1 541
71%
99%
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16.55
USD
54%
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