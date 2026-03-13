- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
363
Прибыльных трейдов:
292 (80.44%)
Убыточных трейдов:
71 (19.56%)
Лучший трейд:
25.70 USD
Худший трейд:
-18.32 USD
Общая прибыль:
974.45 USD (91 098 pips)
Общий убыток:
-635.97 USD (59 480 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (114.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.75 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
13.76%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
5.07
Длинных трейдов:
203 (55.92%)
Коротких трейдов:
160 (44.08%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
3.34 USD
Средний убыток:
-8.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.80 USD (4)
Прирост в месяц:
5.11%
Годовой прогноз:
61.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.92 USD
Максимальная:
66.79 USD (40.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.28% (66.79 USD)
По эквити:
2.51% (10.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|338
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.70 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +114.75 USD
Макс. убыток в серии: -33.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|3.00 × 3426
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EGlobal-Cent6
|5.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|6.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
RoboForex-Pro-3
|9.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
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Стратегия скальпинга по золоту. Нет мартингейла или сетки. Для достижения наилучших результатов копирование рекомендуется вести только на ECN счета брокеров с низкими спредами по золоту.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
338%
0
0
USD
USD
438
USD
USD
76
99%
363
80%
0%
1.53
0.93
USD
USD
40%
1:300