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Сигналы / MetaTrader 4 / Scalp Gold Roboforex
Roman Kartezhnikov

Scalp Gold Roboforex

Roman Kartezhnikov
Roman Kartezhnikov

Roman Kartezhnikov

3.2 (25)
4 сигнала 2 темы 10 комментариев
0 отзывов
Надежность
76 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 338%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
363
Прибыльных трейдов:
292 (80.44%)
Убыточных трейдов:
71 (19.56%)
Лучший трейд:
25.70 USD
Худший трейд:
-18.32 USD
Общая прибыль:
974.45 USD (91 098 pips)
Общий убыток:
-635.97 USD (59 480 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (114.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.75 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
13.76%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
5.07
Длинных трейдов:
203 (55.92%)
Коротких трейдов:
160 (44.08%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
3.34 USD
Средний убыток:
-8.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-33.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.80 USD (4)
Прирост в месяц:
5.11%
Годовой прогноз:
61.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.92 USD
Максимальная:
66.79 USD (40.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.28% (66.79 USD)
По эквити:
2.51% (10.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 363
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 338
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.70 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +114.75 USD
Макс. убыток в серии: -33.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
VantageInternational-Live 3
2.00 × 1
RoboForex-Prime
3.00 × 3426
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EGlobal-Cent6
5.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
VantageInternational-Live 16
6.45 × 38
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
RoboForex-Pro-3
9.27 × 22
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
еще 6...
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Стратегия скальпинга по золоту. Нет мартингейла или сетки. Для достижения наилучших результатов копирование рекомендуется вести только на ECN счета брокеров с низкими спредами по золоту.
Нет отзывов
2026.04.17 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.13 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 22:48
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.93% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Scalp Gold Roboforex
39 USD в месяц
338%
0
0
USD
438
USD
76
99%
363
80%
0%
1.53
0.93
USD
40%
1:300
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