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Roman Kartezhnikov

Scalp Gold Roboforex

Roman Kartezhnikov
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364
盈利交易:
293 (80.49%)
亏损交易:
71 (19.51%)
最好交易:
25.70 USD
最差交易:
-18.32 USD
毛利:
977.18 USD (91 379 pips)
毛利亏损:
-635.97 USD (59 480 pips)
最大连续赢利:
27 (114.75 USD)
最大连续盈利:
114.75 USD (27)
夏普比率:
0.15
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
13.76%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
5.11
长期交易:
204 (56.04%)
短期交易:
160 (43.96%)
利润因子:
1.54
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
3.34 USD
平均损失:
-8.96 USD
最大连续失误:
4 (-33.80 USD)
最大连续亏损:
-33.80 USD (4)
每月增长:
1.04%
年度预测:
12.64%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9.92 USD
最大值:
66.79 USD (40.28%)
相对跌幅:
结余:
40.28% (66.79 USD)
净值:
2.51% (10.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 364
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 341
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
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RoboForex-ECN-3
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Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
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3.00 × 3426
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EGlobal-Cent6
5.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
VantageInternational-Live 16
6.45 × 38
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
RoboForex-Pro-3
9.27 × 22
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
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2026.04.17 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.13 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 22:48
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 3.93% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
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