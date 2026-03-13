- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
364
盈利交易:
293 (80.49%)
亏损交易:
71 (19.51%)
最好交易:
25.70 USD
最差交易:
-18.32 USD
毛利:
977.18 USD (91 379 pips)
毛利亏损:
-635.97 USD (59 480 pips)
最大连续赢利:
27 (114.75 USD)
最大连续盈利:
114.75 USD (27)
夏普比率:
0.15
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
13.76%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
5.11
长期交易:
204 (56.04%)
短期交易:
160 (43.96%)
利润因子:
1.54
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
3.34 USD
平均损失:
-8.96 USD
最大连续失误:
4 (-33.80 USD)
最大连续亏损:
-33.80 USD (4)
每月增长:
1.04%
年度预测:
12.64%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9.92 USD
最大值:
66.79 USD (40.28%)
相对跌幅:
结余:
40.28% (66.79 USD)
净值:
2.51% (10.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|364
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|341
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.70 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +114.75 USD
最大连续亏损: -33.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|2.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|3.00 × 3426
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EGlobal-Cent6
|5.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|6.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
RoboForex-Pro-3
|9.27 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
黄金倒卖策略。 没有鞅或网格。 为了获得最佳效果，建议仅复制到低金价差经纪商的ECN账户。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
341%
0
0
USD
USD
441
USD
USD
77
99%
364
80%
0%
1.53
0.94
USD
USD
40%
1:300