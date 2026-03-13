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Сигналы / MetaTrader 4 / EarthGoat Calpital
Anggun Budianto

EarthGoat Calpital

Anggun Budianto
Anggun Budianto

Anggun Budianto

I have been studying forex for 5 years. The buy and sell method and support resistance are the basic methods that I use.
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -65%
MaxrichGroup-Real
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 057
Прибыльных трейдов:
428 (40.49%)
Убыточных трейдов:
629 (59.51%)
Лучший трейд:
597.60 USD
Худший трейд:
-417.31 USD
Общая прибыль:
51 337.51 USD (1 728 259 pips)
Общий убыток:
-49 672.34 USD (1 759 705 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (988.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 372.14 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
68.53%
Макс. загрузка депозита:
40.13%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
549 (51.94%)
Коротких трейдов:
508 (48.06%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
119.95 USD
Средний убыток:
-78.97 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 212.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 252.90 USD (10)
Прирост в месяц:
48.81%
Годовой прогноз:
592.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 574.21 USD
Максимальная:
7 044.52 USD (128.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.05% (7 044.52 USD)
По эквити:
11.31% (273.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1057
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -31K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +597.60 USD
Худший трейд: -417 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +988.23 USD
Макс. убыток в серии: -1 212.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
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Master Copy trade Break out metode
Нет отзывов
2026.08.10 13:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.28 03:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.15 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.15 14:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.15 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 22:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 17:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 08:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.12 22:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.09 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.08 16:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.08 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.08 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EarthGoat Calpital
30 USD в месяц
-65%
0
0
USD
16K
USD
25
0%
1 057
40%
69%
1.03
1.58
USD
89%
1:50
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