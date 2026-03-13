- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 057
Прибыльных трейдов:
428 (40.49%)
Убыточных трейдов:
629 (59.51%)
Лучший трейд:
597.60 USD
Худший трейд:
-417.31 USD
Общая прибыль:
51 337.51 USD (1 728 259 pips)
Общий убыток:
-49 672.34 USD (1 759 705 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (988.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 372.14 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
68.53%
Макс. загрузка депозита:
40.13%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
549 (51.94%)
Коротких трейдов:
508 (48.06%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
119.95 USD
Средний убыток:
-78.97 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 212.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 252.90 USD (10)
Прирост в месяц:
48.81%
Годовой прогноз:
592.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 574.21 USD
Максимальная:
7 044.52 USD (128.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.05% (7 044.52 USD)
По эквити:
11.31% (273.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1057
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-31K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +597.60 USD
Худший трейд: -417 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +988.23 USD
Макс. убыток в серии: -1 212.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Master Copy trade Break out metode
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-65%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
25
0%
1 057
40%
69%
1.03
1.58
USD
USD
89%
1:50