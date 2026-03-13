- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 062
盈利交易:
428 (40.30%)
亏损交易:
634 (59.70%)
最好交易:
597.60 USD
最差交易:
-417.31 USD
毛利:
51 337.51 USD (1 728 259 pips)
毛利亏损:
-51 025.94 USD (1 770 884 pips)
最大连续赢利:
12 (988.23 USD)
最大连续盈利:
2 372.14 USD (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
68.53%
最大入金加载:
40.13%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.04
长期交易:
553 (52.07%)
短期交易:
509 (47.93%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
119.95 USD
平均损失:
-80.48 USD
最大连续失误:
18 (-1 212.26 USD)
最大连续亏损:
-2 252.90 USD (10)
每月增长:
45.09%
年度预测:
547.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 574.21 USD
最大值:
7 044.52 USD (128.78%)
相对跌幅:
结余:
89.05% (7 044.52 USD)
净值:
11.31% (273.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1062
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|312
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-43K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +597.60 USD
最差交易: -417 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +988.23 USD
最大连续亏损: -1 212.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
Master Copy trade Break out metode
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
26
0%
1 062
40%
69%
1.00
0.29
USD
USD
89%
1:50