信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EarthGoat Calpital
Anggun Budianto

EarthGoat Calpital

Anggun Budianto
Anggun Budianto

Anggun Budianto

I have been studying forex for 5 years. The buy and sell method and support resistance are the basic methods that I use.
0条评论
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -68%
MaxrichGroup-Real
1:50
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 062
盈利交易:
428 (40.30%)
亏损交易:
634 (59.70%)
最好交易:
597.60 USD
最差交易:
-417.31 USD
毛利:
51 337.51 USD (1 728 259 pips)
毛利亏损:
-51 025.94 USD (1 770 884 pips)
最大连续赢利:
12 (988.23 USD)
最大连续盈利:
2 372.14 USD (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
68.53%
最大入金加载:
40.13%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.04
长期交易:
553 (52.07%)
短期交易:
509 (47.93%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
119.95 USD
平均损失:
-80.48 USD
最大连续失误:
18 (-1 212.26 USD)
最大连续亏损:
-2 252.90 USD (10)
每月增长:
45.09%
年度预测:
547.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 574.21 USD
最大值:
7 044.52 USD (128.78%)
相对跌幅:
结余:
89.05% (7 044.52 USD)
净值:
11.31% (273.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1062
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 312
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -43K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +597.60 USD
最差交易: -417 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +988.23 USD
最大连续亏损: -1 212.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real29
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
210 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Master Copy trade Break out metode
没有评论
2026.08.13 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.12 03:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 13:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.28 03:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.15 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.15 14:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.15 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 22:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 17:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 09:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 08:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.12 22:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.04.09 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.08 16:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EarthGoat Calpital
每月30 USD
-68%
0
0
USD
14K
USD
26
0%
1 062
40%
69%
1.00
0.29
USD
89%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载