- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 866
Прибыльных трейдов:
1 448 (50.52%)
Убыточных трейдов:
1 418 (49.48%)
Лучший трейд:
495.34 USD
Худший трейд:
-506.12 USD
Общая прибыль:
42 471.59 USD (1 108 117 pips)
Общий убыток:
-41 106.72 USD (1 023 661 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (68.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
624.51 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
32.49%
Макс. загрузка депозита:
93.55%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
136
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
1 451 (50.63%)
Коротких трейдов:
1 415 (49.37%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
29.33 USD
Средний убыток:
-28.99 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-52.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-661.94 USD (15)
Прирост в месяц:
6.06%
Годовой прогноз:
73.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
314.31 USD
Максимальная:
1 366.59 USD (18.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.16% (1 368.84 USD)
По эквити:
6.13% (326.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.na
|1452
|GOLD_MAY26.na
|583
|GOLD_APR26.na
|422
|GOLD_AUG26.na
|312
|GOLD_DEC26.na
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.na
|-934
|GOLD_MAY26.na
|852
|GOLD_APR26.na
|1.8K
|GOLD_AUG26.na
|327
|GOLD_DEC26.na
|-682
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.na
|34K
|GOLD_MAY26.na
|23K
|GOLD_APR26.na
|49K
|GOLD_AUG26.na
|-11K
|GOLD_DEC26.na
|-11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +495.34 USD
Худший трейд: -506 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +68.17 USD
Макс. убыток в серии: -52.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeweraCapitalMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
25
0%
2 866
50%
32%
1.03
0.48
USD
USD
21%
1:100