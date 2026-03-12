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Сигналы / MetaTrader 5 / ALPHA EA3
Ishaan P Kajaniya

ALPHA EA3

Ishaan P Kajaniya
Ishaan P Kajaniya

Ishaan P Kajaniya

HI THERE
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 29%
NeweraCapitalMarkets-Server
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 866
Прибыльных трейдов:
1 448 (50.52%)
Убыточных трейдов:
1 418 (49.48%)
Лучший трейд:
495.34 USD
Худший трейд:
-506.12 USD
Общая прибыль:
42 471.59 USD (1 108 117 pips)
Общий убыток:
-41 106.72 USD (1 023 661 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (68.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
624.51 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
32.49%
Макс. загрузка депозита:
93.55%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
136
Ср. время удержания:
47 минут
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
1 451 (50.63%)
Коротких трейдов:
1 415 (49.37%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
29.33 USD
Средний убыток:
-28.99 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-52.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-661.94 USD (15)
Прирост в месяц:
6.06%
Годовой прогноз:
73.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
314.31 USD
Максимальная:
1 366.59 USD (18.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.16% (1 368.84 USD)
По эквити:
6.13% (326.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.na 1452
GOLD_MAY26.na 583
GOLD_APR26.na 422
GOLD_AUG26.na 312
GOLD_DEC26.na 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.na -934
GOLD_MAY26.na 852
GOLD_APR26.na 1.8K
GOLD_AUG26.na 327
GOLD_DEC26.na -682
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.na 34K
GOLD_MAY26.na 23K
GOLD_APR26.na 49K
GOLD_AUG26.na -11K
GOLD_DEC26.na -11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +495.34 USD
Худший трейд: -506 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +68.17 USD
Макс. убыток в серии: -52.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeweraCapitalMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 11:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 05:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 05:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 04:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 04:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 08:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.25 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.16 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 17:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 15:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALPHA EA3
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
5K
USD
25
0%
2 866
50%
32%
1.03
0.48
USD
21%
1:100
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