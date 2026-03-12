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Ishaan P Kajaniya

ALPHA EA3

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HI THERE
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交易:
2 898
盈利交易:
1 464 (50.51%)
亏损交易:
1 434 (49.48%)
最好交易:
495.34 USD
最差交易:
-506.12 USD
毛利:
43 142.30 USD (1 123 603 pips)
毛利亏损:
-41 758.44 USD (1 038 576 pips)
最大连续赢利:
7 (68.17 USD)
最大连续盈利:
624.51 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
32.49%
最大入金加载:
93.55%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
130
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
1.01
长期交易:
1 467 (50.62%)
短期交易:
1 431 (49.38%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
29.47 USD
平均损失:
-29.12 USD
最大连续失误:
16 (-52.20 USD)
最大连续亏损:
-661.94 USD (15)
每月增长:
5.95%
年度预测:
72.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
314.31 USD
最大值:
1 366.59 USD (18.42%)
相对跌幅:
结余:
21.16% (1 368.84 USD)
净值:
6.13% (326.94 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.na 1468
GOLD_MAY26.na 583
GOLD_APR26.na 422
GOLD_AUG26.na 312
GOLD_DEC26.na 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.na -773
GOLD_MAY26.na 852
GOLD_APR26.na 1.8K
GOLD_AUG26.na 327
GOLD_DEC26.na -824
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.na 36K
GOLD_MAY26.na 23K
GOLD_APR26.na 49K
GOLD_AUG26.na -11K
GOLD_DEC26.na -13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +495.34 USD
最差交易: -506 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +68.17 USD
最大连续亏损: -52.20 USD

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2026.08.05 07:54
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2026.07.27 11:58
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2026.07.16 05:07
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2026.07.15 05:51
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2026.07.13 12:41
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2026.07.13 04:37
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2026.07.10 11:53
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2026.07.03 09:07
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2026.07.03 08:07
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2026.06.25 07:44
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2026.06.17 13:09
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2026.06.16 06:04
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2026.06.15 17:56
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2026.06.09 15:07
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2026.06.08 10:42
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2026.06.08 08:42
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资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
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ALPHA EA3
每月30 USD
29%
0
0
USD
5K
USD
25
0%
2 898
50%
32%
1.03
0.48
USD
21%
1:100
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