- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 898
盈利交易:
1 464 (50.51%)
亏损交易:
1 434 (49.48%)
最好交易:
495.34 USD
最差交易:
-506.12 USD
毛利:
43 142.30 USD (1 123 603 pips)
毛利亏损:
-41 758.44 USD (1 038 576 pips)
最大连续赢利:
7 (68.17 USD)
最大连续盈利:
624.51 USD (2)
夏普比率:
0.02
交易活动:
32.49%
最大入金加载:
93.55%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
130
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
1.01
长期交易:
1 467 (50.62%)
短期交易:
1 431 (49.38%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
29.47 USD
平均损失:
-29.12 USD
最大连续失误:
16 (-52.20 USD)
最大连续亏损:
-661.94 USD (15)
每月增长:
5.95%
年度预测:
72.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
314.31 USD
最大值:
1 366.59 USD (18.42%)
相对跌幅:
结余:
21.16% (1 368.84 USD)
净值:
6.13% (326.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.na
|1468
|GOLD_MAY26.na
|583
|GOLD_APR26.na
|422
|GOLD_AUG26.na
|312
|GOLD_DEC26.na
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.na
|-773
|GOLD_MAY26.na
|852
|GOLD_APR26.na
|1.8K
|GOLD_AUG26.na
|327
|GOLD_DEC26.na
|-824
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.na
|36K
|GOLD_MAY26.na
|23K
|GOLD_APR26.na
|49K
|GOLD_AUG26.na
|-11K
|GOLD_DEC26.na
|-13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +495.34 USD
最差交易: -506 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +68.17 USD
最大连续亏损: -52.20 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
25
0%
2 898
50%
32%
1.03
0.48
USD
USD
21%
1:100