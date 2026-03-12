- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11 319
Прибыльных трейдов:
7 720 (68.20%)
Убыточных трейдов:
3 599 (31.80%)
Лучший трейд:
151.39 USD
Худший трейд:
-383.36 USD
Общая прибыль:
23 971.02 USD (1 719 117 pips)
Общий убыток:
-19 306.71 USD (1 184 199 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (82.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
601.62 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
96.56%
Макс. загрузка депозита:
100.99%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
5.11
Длинных трейдов:
5 345 (47.22%)
Коротких трейдов:
5 974 (52.78%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-67.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-383.36 USD (1)
Прирост в месяц:
11.26%
Годовой прогноз:
136.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
387.21 USD
Максимальная:
911.96 USD (145.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.87% (911.96 USD)
По эквити:
9.50% (508.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2361
|EURUSD
|1996
|GBPUSD
|1000
|XAUUSD
|854
|EURAUD
|735
|GBPAUD
|593
|USDCHF
|458
|USDCAD
|451
|EURCAD
|432
|AUDCAD
|374
|GBPCAD
|314
|EURCHF
|310
|EURGBP
|233
|AUDUSD
|231
|GBPCHF
|226
|EURJPY
|161
|CHFJPY
|160
|AUDJPY
|148
|EURNZD
|102
|NZDUSD
|73
|GBPJPY
|52
|CADCHF
|32
|AUDNZD
|13
|AUDCHF
|5
|NZDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|138
|EURUSD
|301
|GBPUSD
|191
|XAUUSD
|3.6K
|EURAUD
|283
|GBPAUD
|-71
|USDCHF
|-55
|USDCAD
|49
|EURCAD
|14
|AUDCAD
|327
|GBPCAD
|-53
|EURCHF
|-49
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|5
|GBPCHF
|-77
|EURJPY
|-100
|CHFJPY
|64
|AUDJPY
|200
|EURNZD
|-18
|NZDUSD
|-42
|GBPJPY
|-57
|CADCHF
|0
|AUDNZD
|-16
|AUDCHF
|-2
|NZDCAD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|51K
|EURUSD
|35K
|GBPUSD
|33K
|XAUUSD
|377K
|EURAUD
|-7.5K
|GBPAUD
|3.1K
|USDCHF
|2.1K
|USDCAD
|2.2K
|EURCAD
|3.2K
|AUDCAD
|9.1K
|GBPCAD
|-1.5K
|EURCHF
|-2K
|EURGBP
|724
|AUDUSD
|1.9K
|GBPCHF
|2.5K
|EURJPY
|-5.4K
|CHFJPY
|12K
|AUDJPY
|29K
|EURNZD
|-663
|NZDUSD
|-6K
|GBPJPY
|1.6K
|CADCHF
|-24
|AUDNZD
|-1.7K
|AUDCHF
|-129
|NZDCAD
|484
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.39 USD
Худший трейд: -383 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +82.68 USD
Макс. убыток в серии: -67.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 692
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 760
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 32
|
ICMarkets-Live05
|0.36 × 1788
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1493
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 591
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
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Running my combo deal package --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/751134
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
634%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
326
100%
11 319
68%
97%
1.24
0.41
USD
USD
53%
1:30