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Profalgo Limited

Combo Deal Live Longterm

Profalgo Limited
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4.1 (996)
Developing EA's since 2005, I believe I can call myself an experienced EA trader.
In creating my systems, the most attention goes to having a controlled risk and a good Risk/Reward ratio.
27 продуктов 29 сигналов 9 тем 29 комментариев
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Надежность
326 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2020 634%
TickmillUK-Live03
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 319
Прибыльных трейдов:
7 720 (68.20%)
Убыточных трейдов:
3 599 (31.80%)
Лучший трейд:
151.39 USD
Худший трейд:
-383.36 USD
Общая прибыль:
23 971.02 USD (1 719 117 pips)
Общий убыток:
-19 306.71 USD (1 184 199 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (82.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
601.62 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
96.56%
Макс. загрузка депозита:
100.99%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
5.11
Длинных трейдов:
5 345 (47.22%)
Коротких трейдов:
5 974 (52.78%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.11 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-67.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-383.36 USD (1)
Прирост в месяц:
11.26%
Годовой прогноз:
136.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
387.21 USD
Максимальная:
911.96 USD (145.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.87% (911.96 USD)
По эквити:
9.50% (508.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 2361
EURUSD 1996
GBPUSD 1000
XAUUSD 854
EURAUD 735
GBPAUD 593
USDCHF 458
USDCAD 451
EURCAD 432
AUDCAD 374
GBPCAD 314
EURCHF 310
EURGBP 233
AUDUSD 231
GBPCHF 226
EURJPY 161
CHFJPY 160
AUDJPY 148
EURNZD 102
NZDUSD 73
GBPJPY 52
CADCHF 32
AUDNZD 13
AUDCHF 5
NZDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 138
EURUSD 301
GBPUSD 191
XAUUSD 3.6K
EURAUD 283
GBPAUD -71
USDCHF -55
USDCAD 49
EURCAD 14
AUDCAD 327
GBPCAD -53
EURCHF -49
EURGBP -2
AUDUSD 5
GBPCHF -77
EURJPY -100
CHFJPY 64
AUDJPY 200
EURNZD -18
NZDUSD -42
GBPJPY -57
CADCHF 0
AUDNZD -16
AUDCHF -2
NZDCAD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 51K
EURUSD 35K
GBPUSD 33K
XAUUSD 377K
EURAUD -7.5K
GBPAUD 3.1K
USDCHF 2.1K
USDCAD 2.2K
EURCAD 3.2K
AUDCAD 9.1K
GBPCAD -1.5K
EURCHF -2K
EURGBP 724
AUDUSD 1.9K
GBPCHF 2.5K
EURJPY -5.4K
CHFJPY 12K
AUDJPY 29K
EURNZD -663
NZDUSD -6K
GBPJPY 1.6K
CADCHF -24
AUDNZD -1.7K
AUDCHF -129
NZDCAD 484
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.39 USD
Худший трейд: -383 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +82.68 USD
Макс. убыток в серии: -67.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 7
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
ICMarkets-Live04
0.28 × 692
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 760
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
UniverseWheel-Live
0.34 × 32
ICMarkets-Live05
0.36 × 1788
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1493
ICMarkets-Live12
0.44 × 591
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
TickmillEU-Live
0.50 × 2
ICMCapital-Real
0.50 × 4
еще 147...
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Running my combo deal package --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/751134
Нет отзывов
2026.03.12 07:12
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 0.8% of days out of 2131 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.12 07:12
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Combo Deal Live Longterm
40 USD в месяц
634%
0
0
USD
5.9K
USD
326
100%
11 319
68%
97%
1.24
0.41
USD
53%
1:30
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