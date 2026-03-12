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Signals / MetaTrader 4 / Combo Deal Live Longterm
Profalgo Limited

Combo Deal Live Longterm

Profalgo Limited
Profalgo Limited

Profalgo Limited

4.1 (995)
Developing EA's since 2005, I believe I can call myself an experienced EA trader.
In creating my systems, the most attention goes to having a controlled risk and a good Risk/Reward ratio.
27 products 29 signals 9 topics 29 comments
0 reviews
Reliability
326 weeks
0 / 0 USD
Copy for 40 USD per month
growth since 2020 634%
TickmillUK-Live03
1:30
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
11 313
Profit Trades:
7 716 (68.20%)
Loss Trades:
3 597 (31.80%)
Best trade:
151.39 USD
Worst trade:
-383.36 USD
Gross Profit:
23 897.02 USD (1 713 440 pips)
Gross Loss:
-19 233.66 USD (1 180 713 pips)
Maximum consecutive wins:
35 (82.68 USD)
Maximal consecutive profit:
601.62 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
96.56%
Max deposit load:
100.99%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
30
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
5.11
Long Trades:
5 343 (47.23%)
Short Trades:
5 970 (52.77%)
Profit Factor:
1.24
Expected Payoff:
0.41 USD
Average Profit:
3.10 USD
Average Loss:
-5.35 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-67.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-383.36 USD (1)
Monthly growth:
11.51%
Annual Forecast:
139.60%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
387.21 USD
Maximal:
911.96 USD (145.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
52.87% (911.96 USD)
By Equity:
9.50% (508.93 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 2361
EURUSD 1996
GBPUSD 1000
XAUUSD 852
EURAUD 734
GBPAUD 591
USDCHF 458
USDCAD 451
EURCAD 432
AUDCAD 374
GBPCAD 314
EURCHF 310
EURGBP 233
AUDUSD 231
GBPCHF 226
EURJPY 161
CHFJPY 160
AUDJPY 148
EURNZD 102
NZDUSD 73
GBPJPY 51
CADCHF 32
AUDNZD 13
AUDCHF 5
NZDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 138
EURUSD 301
GBPUSD 191
XAUUSD 3.6K
EURAUD 274
GBPAUD -75
USDCHF -55
USDCAD 49
EURCAD 14
AUDCAD 327
GBPCAD -53
EURCHF -49
EURGBP -2
AUDUSD 5
GBPCHF -77
EURJPY -100
CHFJPY 64
AUDJPY 200
EURNZD -18
NZDUSD -42
GBPJPY 10
CADCHF 0
AUDNZD -16
AUDCHF -2
NZDCAD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 51K
EURUSD 35K
GBPUSD 33K
XAUUSD 372K
EURAUD -7.6K
GBPAUD 3.1K
USDCHF 2.1K
USDCAD 2.2K
EURCAD 3.2K
AUDCAD 9.1K
GBPCAD -1.5K
EURCHF -2K
EURGBP 724
AUDUSD 1.9K
GBPCHF 2.5K
EURJPY -5.4K
CHFJPY 12K
AUDJPY 29K
EURNZD -663
NZDUSD -6K
GBPJPY 5K
CADCHF -24
AUDNZD -1.7K
AUDCHF -129
NZDCAD 484
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +151.39 USD
Worst trade: -383 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +82.68 USD
Maximal consecutive loss: -67.24 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TickmillUK-Live03" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 7
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
ICMarkets-Live04
0.28 × 692
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 760
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
UniverseWheel-Live
0.34 × 32
ICMarkets-Live05
0.36 × 1788
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1493
ICMarkets-Live12
0.44 × 591
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
TickmillEU-Live
0.50 × 2
ICMCapital-Real
0.50 × 4
147 more...
To see trades in realtime, please log in or register
Running my combo deal package --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/751134
No reviews
2026.03.12 07:12
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 0.8% of days out of 2131 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.12 07:12
A large drawdown may occur on the account again
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Combo Deal Live Longterm
40 USD per month
634%
0
0
USD
5.9K
USD
326
100%
11 313
68%
97%
1.24
0.41
USD
53%
1:30
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.