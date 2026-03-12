- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
11 313
Profit Trades:
7 716 (68.20%)
Loss Trades:
3 597 (31.80%)
Best trade:
151.39 USD
Worst trade:
-383.36 USD
Gross Profit:
23 897.02 USD (1 713 440 pips)
Gross Loss:
-19 233.66 USD (1 180 713 pips)
Maximum consecutive wins:
35 (82.68 USD)
Maximal consecutive profit:
601.62 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
96.56%
Max deposit load:
100.99%
Latest trade:
17 hours ago
Trades per week:
30
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
5.11
Long Trades:
5 343 (47.23%)
Short Trades:
5 970 (52.77%)
Profit Factor:
1.24
Expected Payoff:
0.41 USD
Average Profit:
3.10 USD
Average Loss:
-5.35 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-67.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-383.36 USD (1)
Monthly growth:
11.51%
Annual Forecast:
139.60%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
387.21 USD
Maximal:
911.96 USD (145.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
52.87% (911.96 USD)
By Equity:
9.50% (508.93 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2361
|EURUSD
|1996
|GBPUSD
|1000
|XAUUSD
|852
|EURAUD
|734
|GBPAUD
|591
|USDCHF
|458
|USDCAD
|451
|EURCAD
|432
|AUDCAD
|374
|GBPCAD
|314
|EURCHF
|310
|EURGBP
|233
|AUDUSD
|231
|GBPCHF
|226
|EURJPY
|161
|CHFJPY
|160
|AUDJPY
|148
|EURNZD
|102
|NZDUSD
|73
|GBPJPY
|51
|CADCHF
|32
|AUDNZD
|13
|AUDCHF
|5
|NZDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|138
|EURUSD
|301
|GBPUSD
|191
|XAUUSD
|3.6K
|EURAUD
|274
|GBPAUD
|-75
|USDCHF
|-55
|USDCAD
|49
|EURCAD
|14
|AUDCAD
|327
|GBPCAD
|-53
|EURCHF
|-49
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|5
|GBPCHF
|-77
|EURJPY
|-100
|CHFJPY
|64
|AUDJPY
|200
|EURNZD
|-18
|NZDUSD
|-42
|GBPJPY
|10
|CADCHF
|0
|AUDNZD
|-16
|AUDCHF
|-2
|NZDCAD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|51K
|EURUSD
|35K
|GBPUSD
|33K
|XAUUSD
|372K
|EURAUD
|-7.6K
|GBPAUD
|3.1K
|USDCHF
|2.1K
|USDCAD
|2.2K
|EURCAD
|3.2K
|AUDCAD
|9.1K
|GBPCAD
|-1.5K
|EURCHF
|-2K
|EURGBP
|724
|AUDUSD
|1.9K
|GBPCHF
|2.5K
|EURJPY
|-5.4K
|CHFJPY
|12K
|AUDJPY
|29K
|EURNZD
|-663
|NZDUSD
|-6K
|GBPJPY
|5K
|CADCHF
|-24
|AUDNZD
|-1.7K
|AUDCHF
|-129
|NZDCAD
|484
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +151.39 USD
Worst trade: -383 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +82.68 USD
Maximal consecutive loss: -67.24 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TickmillUK-Live03" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 692
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 760
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 32
|
ICMarkets-Live05
|0.36 × 1788
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1493
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 591
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
40 USD per month
634%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
326
100%
11 313
68%
97%
1.24
0.41
USD
USD
53%
1:30