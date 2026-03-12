- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 324
盈利交易:
7 724 (68.20%)
亏损交易:
3 600 (31.79%)
最好交易:
151.39 USD
最差交易:
-383.36 USD
毛利:
23 998.43 USD (1 720 808 pips)
毛利亏损:
-19 345.83 USD (1 188 093 pips)
最大连续赢利:
35 (82.68 USD)
最大连续盈利:
601.62 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
96.56%
最大入金加载:
100.99%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
12 小时
采收率:
5.10
长期交易:
5 349 (47.24%)
短期交易:
5 975 (52.76%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
3.11 USD
平均损失:
-5.37 USD
最大连续失误:
14 (-67.24 USD)
最大连续亏损:
-383.36 USD (1)
每月增长:
10.01%
年度预测:
122.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
387.21 USD
最大值:
911.96 USD (145.97%)
相对跌幅:
结余:
52.87% (911.96 USD)
净值:
9.50% (508.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2361
|EURUSD
|1996
|GBPUSD
|1000
|XAUUSD
|856
|EURAUD
|736
|GBPAUD
|593
|USDCHF
|458
|USDCAD
|451
|EURCAD
|432
|AUDCAD
|375
|GBPCAD
|314
|EURCHF
|310
|EURGBP
|233
|AUDUSD
|232
|GBPCHF
|226
|EURJPY
|161
|CHFJPY
|160
|AUDJPY
|148
|EURNZD
|102
|NZDUSD
|73
|GBPJPY
|52
|CADCHF
|32
|AUDNZD
|13
|AUDCHF
|5
|NZDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|138
|EURUSD
|301
|GBPUSD
|191
|XAUUSD
|3.6K
|EURAUD
|290
|GBPAUD
|-71
|USDCHF
|-55
|USDCAD
|49
|EURCAD
|14
|AUDCAD
|327
|GBPCAD
|-53
|EURCHF
|-49
|EURGBP
|-2
|AUDUSD
|10
|GBPCHF
|-77
|EURJPY
|-100
|CHFJPY
|64
|AUDJPY
|200
|EURNZD
|-18
|NZDUSD
|-42
|GBPJPY
|-57
|CADCHF
|0
|AUDNZD
|-16
|AUDCHF
|-2
|NZDCAD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|51K
|EURUSD
|35K
|GBPUSD
|33K
|XAUUSD
|375K
|EURAUD
|-7.5K
|GBPAUD
|3.1K
|USDCHF
|2.1K
|USDCAD
|2.2K
|EURCAD
|3.2K
|AUDCAD
|9.2K
|GBPCAD
|-1.5K
|EURCHF
|-2K
|EURGBP
|724
|AUDUSD
|2K
|GBPCHF
|2.5K
|EURJPY
|-5.4K
|CHFJPY
|12K
|AUDJPY
|29K
|EURNZD
|-663
|NZDUSD
|-6K
|GBPJPY
|1.6K
|CADCHF
|-24
|AUDNZD
|-1.7K
|AUDCHF
|-129
|NZDCAD
|484
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +151.39 USD
最差交易: -383 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +82.68 USD
最大连续亏损: -67.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 692
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 760
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
UniverseWheel-Live
|0.34 × 32
|
ICMarkets-Live05
|0.36 × 1788
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1493
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 591
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
Running my combo deal package --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/751134
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
632%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
327
100%
11 324
68%
97%
1.24
0.41
USD
USD
53%
1:30