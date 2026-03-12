信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Combo Deal Live Longterm
Profalgo Limited

Combo Deal Live Longterm

Profalgo Limited
Profalgo Limited

Profalgo Limited

4.1 (996)
Developing EA's since 2005, I believe I can call myself an experienced EA trader.
In creating my systems, the most attention goes to having a controlled risk and a good Risk/Reward ratio.
27 产品 29 信号 9 主题 29 评论
0条评论
可靠性
327
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2020 632%
TickmillUK-Live03
1:30
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11 324
盈利交易:
7 724 (68.20%)
亏损交易:
3 600 (31.79%)
最好交易:
151.39 USD
最差交易:
-383.36 USD
毛利:
23 998.43 USD (1 720 808 pips)
毛利亏损:
-19 345.83 USD (1 188 093 pips)
最大连续赢利:
35 (82.68 USD)
最大连续盈利:
601.62 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
96.56%
最大入金加载:
100.99%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
12 小时
采收率:
5.10
长期交易:
5 349 (47.24%)
短期交易:
5 975 (52.76%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
3.11 USD
平均损失:
-5.37 USD
最大连续失误:
14 (-67.24 USD)
最大连续亏损:
-383.36 USD (1)
每月增长:
10.01%
年度预测:
122.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
387.21 USD
最大值:
911.96 USD (145.97%)
相对跌幅:
结余:
52.87% (911.96 USD)
净值:
9.50% (508.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 2361
EURUSD 1996
GBPUSD 1000
XAUUSD 856
EURAUD 736
GBPAUD 593
USDCHF 458
USDCAD 451
EURCAD 432
AUDCAD 375
GBPCAD 314
EURCHF 310
EURGBP 233
AUDUSD 232
GBPCHF 226
EURJPY 161
CHFJPY 160
AUDJPY 148
EURNZD 102
NZDUSD 73
GBPJPY 52
CADCHF 32
AUDNZD 13
AUDCHF 5
NZDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 138
EURUSD 301
GBPUSD 191
XAUUSD 3.6K
EURAUD 290
GBPAUD -71
USDCHF -55
USDCAD 49
EURCAD 14
AUDCAD 327
GBPCAD -53
EURCHF -49
EURGBP -2
AUDUSD 10
GBPCHF -77
EURJPY -100
CHFJPY 64
AUDJPY 200
EURNZD -18
NZDUSD -42
GBPJPY -57
CADCHF 0
AUDNZD -16
AUDCHF -2
NZDCAD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 51K
EURUSD 35K
GBPUSD 33K
XAUUSD 375K
EURAUD -7.5K
GBPAUD 3.1K
USDCHF 2.1K
USDCAD 2.2K
EURCAD 3.2K
AUDCAD 9.2K
GBPCAD -1.5K
EURCHF -2K
EURGBP 724
AUDUSD 2K
GBPCHF 2.5K
EURJPY -5.4K
CHFJPY 12K
AUDJPY 29K
EURNZD -663
NZDUSD -6K
GBPJPY 1.6K
CADCHF -24
AUDNZD -1.7K
AUDCHF -129
NZDCAD 484
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +151.39 USD
最差交易: -383 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +82.68 USD
最大连续亏损: -67.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TickmillUK-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 7
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
ICMarkets-Live04
0.28 × 692
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 760
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
UniverseWheel-Live
0.34 × 32
ICMarkets-Live05
0.36 × 1788
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1493
ICMarkets-Live12
0.44 × 591
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
TickmillEU-Live
0.50 × 2
ICMCapital-Real
0.50 × 4
147 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Running my combo deal package --> https://www.mql5.com/en/blogs/post/751134
没有评论
2026.03.12 07:12
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 0.8% of days out of 2131 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.12 07:12
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Combo Deal Live Longterm
每月40 USD
632%
0
0
USD
5.8K
USD
327
100%
11 324
68%
97%
1.24
0.41
USD
53%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载