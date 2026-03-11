- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
360 (72.58%)
Убыточных трейдов:
136 (27.42%)
Лучший трейд:
425.25 USD
Худший трейд:
-396.24 USD
Общая прибыль:
11 282.88 USD (345 290 pips)
Общий убыток:
-6 028.77 USD (200 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 493.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 493.35 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
7.14%
Макс. загрузка депозита:
3.43%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
240 (48.39%)
Коротких трейдов:
256 (51.61%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
10.59 USD
Средняя прибыль:
31.34 USD
Средний убыток:
-44.33 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 239.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 239.78 USD (16)
Прирост в месяц:
7.64%
Годовой прогноз:
92.64%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.89 USD
Максимальная:
1 972.10 USD (9.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.87% (1 969.00 USD)
По эквити:
1.72% (264.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|496
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|144K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +425.25 USD
Худший трейд: -396 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 493.35 USD
Макс. убыток в серии: -1 239.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Investizo-Universal" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Связь и подключение к стратегии: https://t.me/ACSAdmin
Connect and connect to the strategy: https://t.me/ACSAdmin
Kommunikation und Anbindung an die Strategie: https://t.me/ACSAdmin
Connect and connect to the strategy: https://t.me/ACSAdmin
Kommunikation und Anbindung an die Strategie: https://t.me/ACSAdmin
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1999 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
22
82%
496
72%
7%
1.87
10.59
USD
USD
10%
1:100