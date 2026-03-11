СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DMN Gold Bang
Stanislav Lukasov

DMN Gold Bang

Stanislav Lukasov
Stanislav Lukasov

Stanislav Lukasov

2 темы
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1999 USD в месяц
прирост с 2026 35%
Investizo-Universal
1:100
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
360 (72.58%)
Убыточных трейдов:
136 (27.42%)
Лучший трейд:
425.25 USD
Худший трейд:
-396.24 USD
Общая прибыль:
11 282.88 USD (345 290 pips)
Общий убыток:
-6 028.77 USD (200 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (1 493.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 493.35 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
7.14%
Макс. загрузка депозита:
3.43%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
240 (48.39%)
Коротких трейдов:
256 (51.61%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
10.59 USD
Средняя прибыль:
31.34 USD
Средний убыток:
-44.33 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 239.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 239.78 USD (16)
Прирост в месяц:
7.64%
Годовой прогноз:
92.64%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.89 USD
Максимальная:
1 972.10 USD (9.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.87% (1 969.00 USD)
По эквити:
1.72% (264.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 496
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 144K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +425.25 USD
Худший трейд: -396 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 493.35 USD
Макс. убыток в серии: -1 239.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Investizo-Universal" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Связь и подключение к стратегии: https://t.me/ACSAdmin

Connect and connect to the strategy: https://t.me/ACSAdmin

Kommunikation und Anbindung an die Strategie: https://t.me/ACSAdmin
Нет отзывов
2026.08.05 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 20:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 20:15
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.32% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 17:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 00:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 06:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.17 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.03 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DMN Gold Bang
1999 USD в месяц
35%
0
0
USD
20K
USD
22
82%
496
72%
7%
1.87
10.59
USD
10%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.