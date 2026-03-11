- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
508
盈利交易:
364 (71.65%)
亏损交易:
144 (28.35%)
最好交易:
425.25 USD
最差交易:
-410.88 USD
毛利:
11 305.47 USD (347 629 pips)
毛利亏损:
-6 879.59 USD (214 677 pips)
最大连续赢利:
29 (1 513.11 USD)
最大连续盈利:
1 513.11 USD (29)
夏普比率:
0.12
交易活动:
7.14%
最大入金加载:
3.43%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.24
长期交易:
252 (49.61%)
短期交易:
256 (50.39%)
利润因子:
1.64
预期回报:
8.71 USD
平均利润:
31.06 USD
平均损失:
-47.77 USD
最大连续失误:
16 (-1 239.78 USD)
最大连续亏损:
-1 239.78 USD (16)
每月增长:
-0.81%
年度预测:
-9.84%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
26.89 USD
最大值:
1 972.10 USD (9.89%)
相对跌幅:
结余:
9.87% (1 969.00 USD)
净值:
1.83% (363.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|133K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +425.25 USD
最差交易: -411 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1 513.11 USD
最大连续亏损: -1 239.78 USD
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1999 USD
30%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
22
82%
508
71%
7%
1.64
8.71
USD
USD
10%
1:100