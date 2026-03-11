Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo 0.00 × 226 EGlobal-Cent5 0.28 × 843 XMGlobal-Real 42 1.71 × 7 FPMarketsLLC-Live4 2.00 × 1 RoboForex-ProCent-3 5.47 × 2396 ATFXGM8-Live 9.60 × 5 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика