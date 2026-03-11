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Сигналы / MetaTrader 4 / Smart Worm Scalper
Yurij Batura

Smart Worm Scalper

Yurij Batura
Yurij Batura

Yurij Batura

4.1 (9)
Уважаемые пользователи и клиенты! Для улучшения качества обслуживания и взаимопонимания, перед тем как взять в аренду или приобрести советник, постарайтесь прочитать рекомендации по настройке и при необходимости, связаться со мной через службу сообщений.
17 продуктов 1 сигнал 5 тем 13 комментариев
0 отзывов
Надежность
110 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 5%
InstaFinance-Europe.com
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 213
Прибыльных трейдов:
740 (61.00%)
Убыточных трейдов:
473 (38.99%)
Лучший трейд:
162.18 USD
Худший трейд:
-73.27 USD
Общая прибыль:
2 430.29 USD (314 026 pips)
Общий убыток:
-1 946.57 USD (331 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
87 (227.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.31 USD (87)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.63%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
770 (63.48%)
Коротких трейдов:
443 (36.52%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-4.12 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-653.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-653.20 USD (27)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.03%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.24 USD
Максимальная:
698.41 USD (6.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.57% (698.41 USD)
По эквити:
12.13% (1 242.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 158
EURJPY 151
GBPJPY 147
GBPUSD 124
EURUSD 85
USDCAD 84
NZDUSD 79
AUDUSD 75
USDCHF 72
EURCHF 62
GBPCHF 52
EURAUD 46
CADJPY 24
NZDJPY 18
CADCHF 6
EURGBP 6
GBPUSD.fx 4
USDCHF.fx 3
EURGBP.fx 3
EURJPY.fx 3
USDJPY.fx 2
NZDUSD.fx 2
AUDUSD.fx 2
SILVER 2
EURCHF.fx 1
EURUSD.fx 1
USDCAD.fx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 152
EURJPY 126
GBPJPY 177
GBPUSD 114
EURUSD 162
USDCAD -346
NZDUSD -80
AUDUSD 10
USDCHF -1
EURCHF 48
GBPCHF 10
EURAUD 33
CADJPY 2
NZDJPY 12
CADCHF 2
EURGBP -3
GBPUSD.fx 28
USDCHF.fx 5
EURGBP.fx 7
EURJPY.fx -1
USDJPY.fx 2
NZDUSD.fx 4
AUDUSD.fx 3
SILVER 14
EURCHF.fx 1
EURUSD.fx 3
USDCAD.fx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 19K
EURJPY 6.7K
GBPJPY 21K
GBPUSD -1.9K
EURUSD -819
USDCAD -50K
NZDUSD -19K
AUDUSD -7K
USDCHF -7K
EURCHF 3.5K
GBPCHF 3.7K
EURAUD 13K
CADJPY 3.6K
NZDJPY 5.5K
CADCHF 1.3K
EURGBP -266
GBPUSD.fx 1.4K
USDCHF.fx 233
EURGBP.fx 341
EURJPY.fx -53
USDJPY.fx 145
NZDUSD.fx 138
AUDUSD.fx -7
SILVER 120
EURCHF.fx 73
EURUSD.fx 115
USDCAD.fx 29
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +162.18 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 87
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +227.31 USD
Макс. убыток в серии: -653.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 226
EGlobal-Cent5
0.28 × 843
XMGlobal-Real 42
1.71 × 7
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
9.60 × 5
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С 27 марта 2026 года, на сигнале установлен советник Smart Worm Scalper. Желающие узнать больше о работе сигнала и советника пишите в личку на форуме MQL5.
Нет отзывов
2026.04.26 21:49
Share of trading days is too low
2026.03.27 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.25 11:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.23 17:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.11 18:02
Trading operations on the account were performed for only 81 days. This comprises 13.09% of days out of the 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 18:02
80% of trades performed within 30 days. This comprises 4.85% of days out of the 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 18:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smart Worm Scalper
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
10K
USD
110
98%
1 213
61%
98%
1.24
0.40
USD
12%
1:400
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