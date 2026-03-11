- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
1 213
Прибыльных трейдов:
740 (61.00%)
Убыточных трейдов:
473 (38.99%)
Лучший трейд:
162.18 USD
Худший трейд:
-73.27 USD
Общая прибыль:
2 430.29 USD (314 026 pips)
Общий убыток:
-1 946.57 USD (331 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
87 (227.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.31 USD (87)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
97.63%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.69
Длинных трейдов:
770 (63.48%)
Коротких трейдов:
443 (36.52%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
3.28 USD
Средний убыток:
-4.12 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-653.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-653.20 USD (27)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
18.03%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.24 USD
Максимальная:
698.41 USD (6.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.57% (698.41 USD)
По эквити:
12.13% (1 242.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|158
|EURJPY
|151
|GBPJPY
|147
|GBPUSD
|124
|EURUSD
|85
|USDCAD
|84
|NZDUSD
|79
|AUDUSD
|75
|USDCHF
|72
|EURCHF
|62
|GBPCHF
|52
|EURAUD
|46
|CADJPY
|24
|NZDJPY
|18
|CADCHF
|6
|EURGBP
|6
|GBPUSD.fx
|4
|USDCHF.fx
|3
|EURGBP.fx
|3
|EURJPY.fx
|3
|USDJPY.fx
|2
|NZDUSD.fx
|2
|AUDUSD.fx
|2
|SILVER
|2
|EURCHF.fx
|1
|EURUSD.fx
|1
|USDCAD.fx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|152
|EURJPY
|126
|GBPJPY
|177
|GBPUSD
|114
|EURUSD
|162
|USDCAD
|-346
|NZDUSD
|-80
|AUDUSD
|10
|USDCHF
|-1
|EURCHF
|48
|GBPCHF
|10
|EURAUD
|33
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|12
|CADCHF
|2
|EURGBP
|-3
|GBPUSD.fx
|28
|USDCHF.fx
|5
|EURGBP.fx
|7
|EURJPY.fx
|-1
|USDJPY.fx
|2
|NZDUSD.fx
|4
|AUDUSD.fx
|3
|SILVER
|14
|EURCHF.fx
|1
|EURUSD.fx
|3
|USDCAD.fx
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|19K
|EURJPY
|6.7K
|GBPJPY
|21K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURUSD
|-819
|USDCAD
|-50K
|NZDUSD
|-19K
|AUDUSD
|-7K
|USDCHF
|-7K
|EURCHF
|3.5K
|GBPCHF
|3.7K
|EURAUD
|13K
|CADJPY
|3.6K
|NZDJPY
|5.5K
|CADCHF
|1.3K
|EURGBP
|-266
|GBPUSD.fx
|1.4K
|USDCHF.fx
|233
|EURGBP.fx
|341
|EURJPY.fx
|-53
|USDJPY.fx
|145
|NZDUSD.fx
|138
|AUDUSD.fx
|-7
|SILVER
|120
|EURCHF.fx
|73
|EURUSD.fx
|115
|USDCAD.fx
|29
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +162.18 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 87
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +227.31 USD
Макс. убыток в серии: -653.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 226
|
EGlobal-Cent5
|0.28 × 843
|
XMGlobal-Real 42
|1.71 × 7
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|5.47 × 2396
|
ATFXGM8-Live
|9.60 × 5
С 27 марта 2026 года, на сигнале установлен советник Smart Worm Scalper. Желающие узнать больше о работе сигнала и советника пишите в личку на форуме MQL5.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
110
98%
1 213
61%
98%
1.24
0.40
USD
USD
12%
1:400