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Yurij Batura

Smart Worm Scalper

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4.1 (9)
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交易:
1 217
盈利交易:
744 (61.13%)
亏损交易:
473 (38.87%)
最好交易:
162.18 USD
最差交易:
-73.27 USD
毛利:
2 436.60 USD (314 402 pips)
毛利亏损:
-1 946.57 USD (331 000 pips)
最大连续赢利:
91 (233.62 USD)
最大连续盈利:
233.62 USD (91)
夏普比率:
0.04
交易活动:
97.63%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
9 天
采收率:
0.70
长期交易:
773 (63.52%)
短期交易:
444 (36.48%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
3.28 USD
平均损失:
-4.12 USD
最大连续失误:
27 (-653.20 USD)
最大连续亏损:
-653.20 USD (27)
每月增长:
1.52%
年度预测:
18.46%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.24 USD
最大值:
698.41 USD (6.54%)
相对跌幅:
结余:
6.57% (698.41 USD)
净值:
12.13% (1 242.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 160
EURJPY 152
GBPJPY 147
GBPUSD 124
EURUSD 85
USDCAD 84
NZDUSD 80
AUDUSD 75
USDCHF 72
EURCHF 62
GBPCHF 52
EURAUD 46
CADJPY 24
NZDJPY 18
CADCHF 6
EURGBP 6
GBPUSD.fx 4
USDCHF.fx 3
EURGBP.fx 3
EURJPY.fx 3
USDJPY.fx 2
NZDUSD.fx 2
AUDUSD.fx 2
SILVER 2
EURCHF.fx 1
EURUSD.fx 1
USDCAD.fx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 158
EURJPY 126
GBPJPY 177
GBPUSD 114
EURUSD 162
USDCAD -346
NZDUSD -80
AUDUSD 10
USDCHF -1
EURCHF 48
GBPCHF 10
EURAUD 33
CADJPY 2
NZDJPY 12
CADCHF 2
EURGBP -3
GBPUSD.fx 28
USDCHF.fx 5
EURGBP.fx 7
EURJPY.fx -1
USDJPY.fx 2
NZDUSD.fx 4
AUDUSD.fx 3
SILVER 14
EURCHF.fx 1
EURUSD.fx 3
USDCAD.fx 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 20K
EURJPY 6.7K
GBPJPY 21K
GBPUSD -1.9K
EURUSD -819
USDCAD -50K
NZDUSD -19K
AUDUSD -7K
USDCHF -7K
EURCHF 3.5K
GBPCHF 3.7K
EURAUD 13K
CADJPY 3.6K
NZDJPY 5.5K
CADCHF 1.3K
EURGBP -266
GBPUSD.fx 1.4K
USDCHF.fx 233
EURGBP.fx 341
EURJPY.fx -53
USDJPY.fx 145
NZDUSD.fx 138
AUDUSD.fx -7
SILVER 120
EURCHF.fx 73
EURUSD.fx 115
USDCAD.fx 29
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +162.18 USD
最差交易: -73 USD
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最大连续失误: 27
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EGlobal-Cent5
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XMGlobal-Real 42
1.71 × 7
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RoboForex-ProCent-3
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ATFXGM8-Live
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2026.04.26 21:49
Share of trading days is too low
2026.03.27 15:06
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.25 11:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.23 17:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.11 18:02
Trading operations on the account were performed for only 81 days. This comprises 13.09% of days out of the 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 18:02
80% of trades performed within 30 days. This comprises 4.85% of days out of the 619 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 18:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
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