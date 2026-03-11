- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 217
盈利交易:
744 (61.13%)
亏损交易:
473 (38.87%)
最好交易:
162.18 USD
最差交易:
-73.27 USD
毛利:
2 436.60 USD (314 402 pips)
毛利亏损:
-1 946.57 USD (331 000 pips)
最大连续赢利:
91 (233.62 USD)
最大连续盈利:
233.62 USD (91)
夏普比率:
0.04
交易活动:
97.63%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
9 天
采收率:
0.70
长期交易:
773 (63.52%)
短期交易:
444 (36.48%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
3.28 USD
平均损失:
-4.12 USD
最大连续失误:
27 (-653.20 USD)
最大连续亏损:
-653.20 USD (27)
每月增长:
1.52%
年度预测:
18.46%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
19.24 USD
最大值:
698.41 USD (6.54%)
相对跌幅:
结余:
6.57% (698.41 USD)
净值:
12.13% (1 242.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|160
|EURJPY
|152
|GBPJPY
|147
|GBPUSD
|124
|EURUSD
|85
|USDCAD
|84
|NZDUSD
|80
|AUDUSD
|75
|USDCHF
|72
|EURCHF
|62
|GBPCHF
|52
|EURAUD
|46
|CADJPY
|24
|NZDJPY
|18
|CADCHF
|6
|EURGBP
|6
|GBPUSD.fx
|4
|USDCHF.fx
|3
|EURGBP.fx
|3
|EURJPY.fx
|3
|USDJPY.fx
|2
|NZDUSD.fx
|2
|AUDUSD.fx
|2
|SILVER
|2
|EURCHF.fx
|1
|EURUSD.fx
|1
|USDCAD.fx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|158
|EURJPY
|126
|GBPJPY
|177
|GBPUSD
|114
|EURUSD
|162
|USDCAD
|-346
|NZDUSD
|-80
|AUDUSD
|10
|USDCHF
|-1
|EURCHF
|48
|GBPCHF
|10
|EURAUD
|33
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|12
|CADCHF
|2
|EURGBP
|-3
|GBPUSD.fx
|28
|USDCHF.fx
|5
|EURGBP.fx
|7
|EURJPY.fx
|-1
|USDJPY.fx
|2
|NZDUSD.fx
|4
|AUDUSD.fx
|3
|SILVER
|14
|EURCHF.fx
|1
|EURUSD.fx
|3
|USDCAD.fx
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|20K
|EURJPY
|6.7K
|GBPJPY
|21K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURUSD
|-819
|USDCAD
|-50K
|NZDUSD
|-19K
|AUDUSD
|-7K
|USDCHF
|-7K
|EURCHF
|3.5K
|GBPCHF
|3.7K
|EURAUD
|13K
|CADJPY
|3.6K
|NZDJPY
|5.5K
|CADCHF
|1.3K
|EURGBP
|-266
|GBPUSD.fx
|1.4K
|USDCHF.fx
|233
|EURGBP.fx
|341
|EURJPY.fx
|-53
|USDJPY.fx
|145
|NZDUSD.fx
|138
|AUDUSD.fx
|-7
|SILVER
|120
|EURCHF.fx
|73
|EURUSD.fx
|115
|USDCAD.fx
|29
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +162.18 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 91
最大连续失误: 27
最大连续盈利: +233.62 USD
最大连续亏损: -653.20 USD
Since March 27, 2026, the Smart Worm Scalper Expert Advisor has been installed on the signal. Anyone interested in learning more about the signal and the Expert Advisor can contact me privately on the MQL5 forum.
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结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
111
98%
1 217
61%
98%
1.25
0.40
USD
USD
12%
1:400