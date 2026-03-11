- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
133 (59.11%)
Убыточных трейдов:
92 (40.89%)
Лучший трейд:
119.62 USD
Худший трейд:
-99.30 USD
Общая прибыль:
2 411.61 USD (235 242 pips)
Общий убыток:
-1 934.91 USD (190 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (387.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.20 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
11.87%
Макс. загрузка депозита:
20.20%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
87 (38.67%)
Коротких трейдов:
138 (61.33%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
18.13 USD
Средний убыток:
-21.03 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-314.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-314.49 USD (9)
Прирост в месяц:
11.18%
Годовой прогноз:
135.67%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
90.79 USD
Максимальная:
365.58 USD (22.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.34% (318.67 USD)
По эквити:
20.49% (305.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|477
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|44K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.62 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +387.20 USD
Макс. убыток в серии: -314.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
Not recommend following, unless you are already mentally prepared for total loss, because I am using a very high-risk setting.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
22
98%
225
59%
12%
1.24
2.12
USD
USD
23%
1:200