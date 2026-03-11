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Сигналы / MetaTrader 5 / GP 100 DD Challenge
Li Koon Ming

GP 100 DD Challenge

Li Koon Ming
Li Koon Ming

Li Koon Ming

0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 47%
ICMarketsSC-MT5-6
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
133 (59.11%)
Убыточных трейдов:
92 (40.89%)
Лучший трейд:
119.62 USD
Худший трейд:
-99.30 USD
Общая прибыль:
2 411.61 USD (235 242 pips)
Общий убыток:
-1 934.91 USD (190 743 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (387.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.20 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
11.87%
Макс. загрузка депозита:
20.20%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.30
Длинных трейдов:
87 (38.67%)
Коротких трейдов:
138 (61.33%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
2.12 USD
Средняя прибыль:
18.13 USD
Средний убыток:
-21.03 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-314.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-314.49 USD (9)
Прирост в месяц:
11.18%
Годовой прогноз:
135.67%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
90.79 USD
Максимальная:
365.58 USD (22.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.34% (318.67 USD)
По эквити:
20.49% (305.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 477
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 44K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.62 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +387.20 USD
Макс. убыток в серии: -314.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Not recommend following, unless you are already mentally prepared for total loss, because I am using a very high-risk setting.
Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.22 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.19 23:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 03:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.16 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.13 20:46
Share of trading days is too low
2026.03.13 20:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.11 06:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 06:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.11 06:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.03.11 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.11 06:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GP 100 DD Challenge
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
1.5K
USD
22
98%
225
59%
12%
1.24
2.12
USD
23%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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