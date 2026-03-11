- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
226
盈利交易:
134 (59.29%)
亏损交易:
92 (40.71%)
最好交易:
119.62 USD
最差交易:
-99.30 USD
毛利:
2 429.63 USD (237 105 pips)
毛利亏损:
-1 934.91 USD (190 743 pips)
最大连续赢利:
14 (387.20 USD)
最大连续盈利:
387.20 USD (14)
夏普比率:
0.09
交易活动:
11.87%
最大入金加载:
20.20%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.35
长期交易:
88 (38.94%)
短期交易:
138 (61.06%)
利润因子:
1.26
预期回报:
2.19 USD
平均利润:
18.13 USD
平均损失:
-21.03 USD
最大连续失误:
9 (-314.49 USD)
最大连续亏损:
-314.49 USD (9)
每月增长:
12.53%
年度预测:
152.03%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
90.79 USD
最大值:
365.58 USD (22.60%)
相对跌幅:
结余:
23.34% (318.67 USD)
净值:
20.49% (305.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|495
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.62 USD
最差交易: -99 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +387.20 USD
最大连续亏损: -314.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
不建議跟隨, 除非你已經有 total loss 的覺悟, 因為我使用了十分高危的設定.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
49%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
22
98%
226
59%
12%
1.25
2.19
USD
USD
23%
1:200