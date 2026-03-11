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Сигналы / MetaTrader 4 / GR 100 DD Challenge
Li Koon Ming

GR 100 DD Challenge

Li Koon Ming
Li Koon Ming

Li Koon Ming

0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 119%
ICMarketsSC-Live17
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
143 (68.09%)
Убыточных трейдов:
67 (31.90%)
Лучший трейд:
240.70 USD
Худший трейд:
-73.28 USD
Общая прибыль:
2 671.86 USD (183 986 pips)
Общий убыток:
-1 484.36 USD (103 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (184.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
504.77 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
6.09%
Макс. загрузка депозита:
19.84%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.47
Длинных трейдов:
93 (44.29%)
Коротких трейдов:
117 (55.71%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
5.65 USD
Средняя прибыль:
18.68 USD
Средний убыток:
-22.15 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-170.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.86 USD (5)
Прирост в месяц:
12.76%
Годовой прогноз:
154.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.50 USD
Максимальная:
342.67 USD (17.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.10% (342.67 USD)
По эквити:
8.25% (115.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +240.70 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +184.98 USD
Макс. убыток в серии: -170.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Not recommend following, unless you are already mentally prepared for total loss, because I am using a very high-risk setting.


Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 17:56
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.10 23:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.05 03:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.28 13:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 08:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.23 18:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.16 00:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.11 05:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.11 05:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GR 100 DD Challenge
30 USD в месяц
119%
0
0
USD
2.2K
USD
25
100%
210
68%
6%
1.80
5.65
USD
17%
1:200
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