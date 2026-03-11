- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
143 (68.09%)
Убыточных трейдов:
67 (31.90%)
Лучший трейд:
240.70 USD
Худший трейд:
-73.28 USD
Общая прибыль:
2 671.86 USD (183 986 pips)
Общий убыток:
-1 484.36 USD (103 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (184.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
504.77 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
6.09%
Макс. загрузка депозита:
19.84%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.47
Длинных трейдов:
93 (44.29%)
Коротких трейдов:
117 (55.71%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
5.65 USD
Средняя прибыль:
18.68 USD
Средний убыток:
-22.15 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-170.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.86 USD (5)
Прирост в месяц:
12.76%
Годовой прогноз:
154.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.50 USD
Максимальная:
342.67 USD (17.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.10% (342.67 USD)
По эквити:
8.25% (115.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|210
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +240.70 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +184.98 USD
Макс. убыток в серии: -170.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Not recommend following, unless you are already mentally prepared for total loss, because I am using a very high-risk setting.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
119%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
25
100%
210
68%
6%
1.80
5.65
USD
USD
17%
1:200