- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
213
盈利交易:
143 (67.13%)
亏损交易:
70 (32.86%)
最好交易:
240.70 USD
最差交易:
-77.86 USD
毛利:
2 671.86 USD (183 986 pips)
毛利亏损:
-1 656.27 USD (113 975 pips)
最大连续赢利:
11 (184.98 USD)
最大连续盈利:
504.77 USD (6)
夏普比率:
0.14
交易活动:
6.09%
最大入金加载:
19.84%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.96
长期交易:
96 (45.07%)
短期交易:
117 (54.93%)
利润因子:
1.61
预期回报:
4.77 USD
平均利润:
18.68 USD
平均损失:
-23.66 USD
最大连续失误:
5 (-172.29 USD)
最大连续亏损:
-172.29 USD (5)
每月增长:
1.38%
年度预测:
16.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
37.50 USD
最大值:
342.67 USD (17.10%)
相对跌幅:
结余:
17.10% (342.67 USD)
净值:
8.25% (115.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +240.70 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +184.98 USD
最大连续亏损: -172.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
不建議跟隨, 除非你已經有 total loss 的覺悟, 因為我使用了十分高危的設定.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
102%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
26
100%
213
67%
6%
1.61
4.77
USD
USD
17%
1:200