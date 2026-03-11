- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
113 (81.29%)
Убыточных трейдов:
26 (18.71%)
Лучший трейд:
134.68 USD
Худший трейд:
-211.86 USD
Общая прибыль:
3 968.53 USD (23 116 pips)
Общий убыток:
-4 003.08 USD (22 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (475.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
552.96 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
4.38%
Макс. загрузка депозита:
18.85%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
61 (43.88%)
Коротких трейдов:
78 (56.12%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.25 USD
Средняя прибыль:
35.12 USD
Средний убыток:
-153.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-609.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-609.12 USD (3)
Прирост в месяц:
-18.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.51 USD
Максимальная:
1 089.72 USD (55.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.73% (1 089.72 USD)
По эквити:
14.55% (368.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|98
|GBPUSD#
|41
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|167
|GBPUSD#
|-201
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|1.7K
|GBPUSD#
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +134.68 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +475.57 USD
Макс. убыток в серии: -609.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Good progress
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
24
98%
139
81%
4%
0.99
-0.25
USD
USD
42%
1:500