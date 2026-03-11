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Сигналы / MetaTrader 4 / HennyThor
Henny Wulandari

HennyThor

Henny Wulandari
Henny Wulandari

Henny Wulandari

Im an professional director, and have a side job as analys in forex Industry
0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
XMGlobal-Real 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
113 (81.29%)
Убыточных трейдов:
26 (18.71%)
Лучший трейд:
134.68 USD
Худший трейд:
-211.86 USD
Общая прибыль:
3 968.53 USD (23 116 pips)
Общий убыток:
-4 003.08 USD (22 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (475.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
552.96 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
4.38%
Макс. загрузка депозита:
18.85%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
61 (43.88%)
Коротких трейдов:
78 (56.12%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.25 USD
Средняя прибыль:
35.12 USD
Средний убыток:
-153.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-609.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-609.12 USD (3)
Прирост в месяц:
-18.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.51 USD
Максимальная:
1 089.72 USD (55.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.73% (1 089.72 USD)
По эквити:
14.55% (368.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 98
GBPUSD# 41
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 167
GBPUSD# -201
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 1.7K
GBPUSD# -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +134.68 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +475.57 USD
Макс. убыток в серии: -609.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Good progress
Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.20 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.01 23:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.31 17:32
No swaps are charged
2026.03.31 17:32
No swaps are charged
2026.03.31 14:30
No swaps are charged
2026.03.31 14:30
No swaps are charged
2026.03.31 10:29
No swaps are charged on the signal account
2026.03.16 17:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.03.11 00:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.11 00:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HennyThor
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
1.6K
USD
24
98%
139
81%
4%
0.99
-0.25
USD
42%
1:500
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