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Henny Wulandari

HennyThor

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Im an professional director, and have a side job as analys in forex Industry
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交易:
141
盈利交易:
115 (81.56%)
亏损交易:
26 (18.44%)
最好交易:
134.68 USD
最差交易:
-211.86 USD
毛利:
4 050.61 USD (23 571 pips)
毛利亏损:
-4 003.08 USD (22 496 pips)
最大连续赢利:
18 (475.57 USD)
最大连续盈利:
552.96 USD (13)
夏普比率:
0.04
交易活动:
4.38%
最大入金加载:
18.85%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.04
长期交易:
63 (44.68%)
短期交易:
78 (55.32%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
35.22 USD
平均损失:
-153.96 USD
最大连续失误:
3 (-609.12 USD)
最大连续亏损:
-609.12 USD (3)
每月增长:
-17.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
137.51 USD
最大值:
1 089.72 USD (55.57%)
相对跌幅:
结余:
41.73% (1 089.72 USD)
净值:
14.55% (368.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 100
GBPUSD# 41
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 249
GBPUSD# -201
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 2.1K
GBPUSD# -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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最好交易: +134.68 USD
最差交易: -212 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +475.57 USD
最大连续亏损: -609.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Good progress
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2026.08.10 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.06 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 11:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.20 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.01 23:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.31 17:32
No swaps are charged
2026.03.31 17:32
No swaps are charged
2026.03.31 14:30
No swaps are charged
2026.03.31 14:30
No swaps are charged
2026.03.31 10:29
No swaps are charged on the signal account
2026.03.16 17:45
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.03.11 00:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.11 00:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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