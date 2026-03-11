- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
141
盈利交易:
115 (81.56%)
亏损交易:
26 (18.44%)
最好交易:
134.68 USD
最差交易:
-211.86 USD
毛利:
4 050.61 USD (23 571 pips)
毛利亏损:
-4 003.08 USD (22 496 pips)
最大连续赢利:
18 (475.57 USD)
最大连续盈利:
552.96 USD (13)
夏普比率:
0.04
交易活动:
4.38%
最大入金加载:
18.85%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
0.04
长期交易:
63 (44.68%)
短期交易:
78 (55.32%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
35.22 USD
平均损失:
-153.96 USD
最大连续失误:
3 (-609.12 USD)
最大连续亏损:
-609.12 USD (3)
每月增长:
-17.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
137.51 USD
最大值:
1 089.72 USD (55.57%)
相对跌幅:
结余:
41.73% (1 089.72 USD)
净值:
14.55% (368.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|100
|GBPUSD#
|41
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|249
|GBPUSD#
|-201
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|2.1K
|GBPUSD#
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +134.68 USD
最差交易: -212 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +475.57 USD
最大连续亏损: -609.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Good progress
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
24
98%
141
81%
4%
1.01
0.34
USD
USD
42%
1:500