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Сигналы / MetaTrader 4 / Fortune x VT
Shane Lee

Fortune x VT

Shane Lee
Shane Lee

Shane Lee

4.8 (27)
I have 5+ years in FX algo trading and trading system development focused on consistency, disciplined risk management, and longevity.
I employ a transparent trading approach — no grid, no martingale systems and definitely no hidden "recovery mechanisms".
8 продуктов 3 сигнала 27 комментариев
2 отзыва
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 826%
VTMarkets-Live 3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
118 (88.72%)
Убыточных трейдов:
15 (11.28%)
Лучший трейд:
304.98 USD
Худший трейд:
-442.26 USD
Общая прибыль:
5 775.72 USD (39 235 pips)
Общий убыток:
-3 149.92 USD (13 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (887.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 341.19 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
50.01%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
36 (27.07%)
Коротких трейдов:
97 (72.93%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
19.74 USD
Средняя прибыль:
48.95 USD
Средний убыток:
-209.99 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 128.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 128.14 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.21%
Годовой прогноз:
-2.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 128.14 USD (29.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.03% (1 128.14 USD)
По эквити:
32.45% (875.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 133
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +304.98 USD
Худший трейд: -442 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +887.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 128.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Lifelong Hedge Fund. SmiteFX.com


Avoid copier slippage by copying in-house via the broker we are hosted on.

HFM Broker - SmiteFX.com/copy-via-hfm
VT Broker - SmiteFX.com/copy-via-vt

Средняя оценка:
Sig
173
Sig 2026.06.15 23:41  (изменен 2026.06.17 19:16) 
 

Be aware that this signal uses very short-term scalping.

My copied results differed significantly from the provider's results due to slippage and spread.

Please consider this before subscribing.

※Additional review: "Description" has been added.

Jose Gaspar
128
Jose Gaspar 2026.06.02 12:55   

Symbol not found. I suggest opening same signal with XAUUSD symbol only

2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 15:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 12:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 08:50
No swaps are charged
2026.05.26 08:50
No swaps are charged
2026.05.25 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.15 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.14 21:18
No swaps are charged
2026.04.14 21:18
No swaps are charged
2026.04.14 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 14:14
No swaps are charged
2026.04.14 14:14
No swaps are charged
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fortune x VT
49 USD в месяц
826%
0
0
USD
2.7K
USD
31
100%
133
88%
0%
1.83
19.74
USD
33%
1:500
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