- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
118 (88.72%)
Убыточных трейдов:
15 (11.28%)
Лучший трейд:
304.98 USD
Худший трейд:
-442.26 USD
Общая прибыль:
5 775.72 USD (39 235 pips)
Общий убыток:
-3 149.92 USD (13 057 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (887.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 341.19 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
50.01%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
36 (27.07%)
Коротких трейдов:
97 (72.93%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
19.74 USD
Средняя прибыль:
48.95 USD
Средний убыток:
-209.99 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 128.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 128.14 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.21%
Годовой прогноз:
-2.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 128.14 USD (29.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.03% (1 128.14 USD)
По эквити:
32.45% (875.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +304.98 USD
Худший трейд: -442 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +887.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 128.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Lifelong Hedge Fund. SmiteFX.com
Avoid copier slippage by copying in-house via the broker we are hosted on.
HFM Broker - SmiteFX.com/copy-via-hfm
VT Broker - SmiteFX.com/copy-via-vt
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
826%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
31
100%
133
88%
0%
1.83
19.74
USD
USD
33%
1:500
Be aware that this signal uses very short-term scalping.
My copied results differed significantly from the provider's results due to slippage and spread.
Please consider this before subscribing.
※Additional review: "Description" has been added.
Symbol not found. I suggest opening same signal with XAUUSD symbol only