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Shane Lee

Fortune x VT

Shane Lee
Shane Lee

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4.8 (29)
I have 5+ years in FX algo trading and trading system development focused on consistency, disciplined risk management, and longevity.
I employ a transparent trading approach — no grid, no martingale systems and definitely no hidden "recovery mechanisms".
8 产品 3 信号 27 评论
2条评论
可靠性
31
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每月复制 49 USD per 
增长自 2026 830%
VTMarkets-Live 3
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交易:
134
盈利交易:
119 (88.80%)
亏损交易:
15 (11.19%)
最好交易:
304.98 USD
最差交易:
-442.26 USD
毛利:
5 790.30 USD (39 294 pips)
毛利亏损:
-3 149.92 USD (13 057 pips)
最大连续赢利:
28 (887.50 USD)
最大连续盈利:
1 341.19 USD (19)
夏普比率:
0.35
交易活动:
0.02%
最大入金加载:
50.01%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
2.34
长期交易:
37 (27.61%)
短期交易:
97 (72.39%)
利润因子:
1.84
预期回报:
19.70 USD
平均利润:
48.66 USD
平均损失:
-209.99 USD
最大连续失误:
3 (-1 128.14 USD)
最大连续亏损:
-1 128.14 USD (3)
每月增长:
-3.37%
年度预测:
-40.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 128.14 USD (29.57%)
相对跌幅:
结余:
33.03% (1 128.14 USD)
净值:
32.45% (875.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-ECN 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-ECN 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-ECN 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +304.98 USD
最差交易: -442 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +887.50 USD
最大连续亏损: -1 128.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Lifelong Hedge Fund. SmiteFX.com


Avoid copier slippage by copying in-house via the broker we are hosted on.

HFM Broker - SmiteFX.com/copy-via-hfm
VT Broker - SmiteFX.com/copy-via-vt

平均等级:
Sig
173
Sig 2026.06.15 23:41  (已更改2026.06.17 19:16) 
 

Be aware that this signal uses very short-term scalping.

My copied results differed significantly from the provider's results due to slippage and spread.

Please consider this before subscribing.

※Additional review: "Description" has been added.

Jose Gaspar
128
Jose Gaspar 2026.06.02 12:55   

Symbol not found. I suggest opening same signal with XAUUSD symbol only

2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 15:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 12:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 12:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.26 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 08:50
No swaps are charged
2026.05.26 08:50
No swaps are charged
2026.05.25 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.25 11:52
No swaps are charged on the signal account
2026.05.15 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.14 21:18
No swaps are charged
2026.04.14 21:18
No swaps are charged
2026.04.14 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 14:14
No swaps are charged
2026.04.14 14:14
No swaps are charged
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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价格
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交易
赢%
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Fortune x VT
每月49 USD
830%
0
0
USD
2.7K
USD
31
100%
134
88%
0%
1.83
19.70
USD
33%
1:500
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