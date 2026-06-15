- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
134
盈利交易:
119 (88.80%)
亏损交易:
15 (11.19%)
最好交易:
304.98 USD
最差交易:
-442.26 USD
毛利:
5 790.30 USD (39 294 pips)
毛利亏损:
-3 149.92 USD (13 057 pips)
最大连续赢利:
28 (887.50 USD)
最大连续盈利:
1 341.19 USD (19)
夏普比率:
0.35
交易活动:
0.02%
最大入金加载:
50.01%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
2.34
长期交易:
37 (27.61%)
短期交易:
97 (72.39%)
利润因子:
1.84
预期回报:
19.70 USD
平均利润:
48.66 USD
平均损失:
-209.99 USD
最大连续失误:
3 (-1 128.14 USD)
最大连续亏损:
-1 128.14 USD (3)
每月增长:
-3.37%
年度预测:
-40.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 128.14 USD (29.57%)
相对跌幅:
结余:
33.03% (1 128.14 USD)
净值:
32.45% (875.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +304.98 USD
最差交易: -442 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +887.50 USD
最大连续亏损: -1 128.14 USD
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
830%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
31
100%
134
88%
0%
1.83
19.70
USD
USD
33%
1:500
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