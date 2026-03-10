СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CalibreFX Brutal
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Brutal

Satria Adji Prakoso
Satria Adji Prakoso

Satria Adji Prakoso

www.calibreforex.id
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 34%
Headway-Real
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
889
Прибыльных трейдов:
647 (72.77%)
Убыточных трейдов:
242 (27.22%)
Лучший трейд:
110.46 USD
Худший трейд:
-44.45 USD
Общая прибыль:
6 296.39 USD (629 330 pips)
Общий убыток:
-3 136.99 USD (313 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (850.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
850.04 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
11.51%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
3.58
Длинных трейдов:
411 (46.23%)
Коротких трейдов:
478 (53.77%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
3.55 USD
Средняя прибыль:
9.73 USD
Средний убыток:
-12.96 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-578.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-578.37 USD (31)
Прирост в месяц:
-0.64%
Годовой прогноз:
-7.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.07 USD
Максимальная:
881.98 USD (6.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.99% (871.40 USD)
По эквити:
2.01% (201.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 889
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 316K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.46 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +850.04 USD
Макс. убыток в серии: -578.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
еще 5...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.05.19 11:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.16 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.12 17:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.12 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.10 09:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.10 09:21
Share of trading days is too low
2026.03.10 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.03.10 09:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.03.10 08:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 08:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.10 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.03.10 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.03.10 08:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CalibreFX Brutal
50 USD в месяц
34%
0
0
USD
11K
USD
22
100%
889
72%
12%
2.00
3.55
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.