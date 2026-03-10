- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
889
Прибыльных трейдов:
647 (72.77%)
Убыточных трейдов:
242 (27.22%)
Лучший трейд:
110.46 USD
Худший трейд:
-44.45 USD
Общая прибыль:
6 296.39 USD (629 330 pips)
Общий убыток:
-3 136.99 USD (313 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (850.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
850.04 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
11.51%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
3.58
Длинных трейдов:
411 (46.23%)
Коротких трейдов:
478 (53.77%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
3.55 USD
Средняя прибыль:
9.73 USD
Средний убыток:
-12.96 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-578.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-578.37 USD (31)
Прирост в месяц:
-0.64%
Годовой прогноз:
-7.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.07 USD
Максимальная:
881.98 USD (6.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.99% (871.40 USD)
По эквити:
2.01% (201.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|889
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|316K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110.46 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +850.04 USD
Макс. убыток в серии: -578.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
22
100%
889
72%
12%
2.00
3.55
USD
USD
8%
1:500