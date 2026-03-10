- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
912
盈利交易:
655 (71.82%)
亏损交易:
257 (28.18%)
最好交易:
110.46 USD
最差交易:
-46.03 USD
毛利:
6 308.52 USD (630 541 pips)
毛利亏损:
-3 631.88 USD (363 073 pips)
最大连续赢利:
47 (850.04 USD)
最大连续盈利:
850.04 USD (47)
夏普比率:
0.18
交易活动:
11.51%
最大入金加载:
1.63%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
3.03
长期交易:
434 (47.59%)
短期交易:
478 (52.41%)
利润因子:
1.74
预期回报:
2.93 USD
平均利润:
9.63 USD
平均损失:
-14.13 USD
最大连续失误:
31 (-578.37 USD)
最大连续亏损:
-578.37 USD (31)
每月增长:
-6.39%
年度预测:
-77.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.07 USD
最大值:
881.98 USD (6.56%)
相对跌幅:
结余:
7.99% (871.40 USD)
净值:
2.01% (201.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|912
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|267K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110.46 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 31
最大连续盈利: +850.04 USD
最大连续亏损: -578.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
28%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
23
100%
912
71%
12%
1.73
2.93
USD
USD
8%
1:500