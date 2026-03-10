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Сигналы / MetaTrader 5 / Strategy
John Signer

Strategy

John Signer
John Signer

John Signer

5 (1)
2 продукта 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 31 USD в месяц
прирост с 2025 35%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
231
Прибыльных трейдов:
138 (59.74%)
Убыточных трейдов:
93 (40.26%)
Лучший трейд:
432.52 USD
Худший трейд:
-177.48 USD
Общая прибыль:
4 832.11 USD (107 121 pips)
Общий убыток:
-3 420.04 USD (80 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (302.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
878.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
3.54%
Макс. загрузка депозита:
71.93%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
71 (30.74%)
Коротких трейдов:
160 (69.26%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
35.02 USD
Средний убыток:
-36.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-285.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-512.12 USD (4)
Прирост в месяц:
0.19%
Годовой прогноз:
2.33%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.83 USD
Максимальная:
880.12 USD (41.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.20% (879.87 USD)
По эквити:
2.36% (117.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +432.52 USD
Худший трейд: -177 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +302.85 USD
Макс. убыток в серии: -285.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Darwinex-Live
0.00 × 4
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A portfolio of 7 trend-continuation algorithms, diversified by instrument and timeframe, governed by a systematic macroeconomic filter. Rather than running algorithms blindly, a top-down regime analysis determines which strategies are active at any given time — reducing drawdown during unfavorable conditions while maintaining full exposure during confirmed trending environments. Diversification across 7 partially uncorrelated engines provides robustness that no single-strategy system can replicate. This system has been running on a live account, with independently audited performance available upon request.
Нет отзывов
2026.05.27 18:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 22:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.18 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.17 21:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.04 15:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.03 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.23 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 18:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 09:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.63% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Strategy
31 USD в месяц
35%
0
0
USD
8K
USD
39
33%
231
59%
4%
1.41
6.11
USD
16%
1:200
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