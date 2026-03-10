- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
231
Прибыльных трейдов:
138 (59.74%)
Убыточных трейдов:
93 (40.26%)
Лучший трейд:
432.52 USD
Худший трейд:
-177.48 USD
Общая прибыль:
4 832.11 USD (107 121 pips)
Общий убыток:
-3 420.04 USD (80 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (302.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
878.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
3.54%
Макс. загрузка депозита:
71.93%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
71 (30.74%)
Коротких трейдов:
160 (69.26%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
35.02 USD
Средний убыток:
-36.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-285.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-512.12 USD (4)
Прирост в месяц:
0.19%
Годовой прогноз:
2.33%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.83 USD
Максимальная:
880.12 USD (41.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.20% (879.87 USD)
По эквити:
2.36% (117.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +432.52 USD
Худший трейд: -177 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +302.85 USD
Макс. убыток в серии: -285.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Darwinex-Live
|0.00 × 4
A portfolio of 7 trend-continuation algorithms, diversified by instrument and timeframe, governed by a systematic macroeconomic filter. Rather than running algorithms blindly, a top-down regime analysis determines which strategies are active at any given time — reducing drawdown during unfavorable conditions while maintaining full exposure during confirmed trending environments. Diversification across 7 partially uncorrelated engines provides robustness that no single-strategy system can replicate. This system has been running on a live account, with independently audited performance available upon request.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
31 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
39
33%
231
59%
4%
1.41
6.11
USD
USD
16%
1:200