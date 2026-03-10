- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 187
Прибыльных трейдов:
986 (83.06%)
Убыточных трейдов:
201 (16.93%)
Лучший трейд:
17.41 USD
Худший трейд:
-33.17 USD
Общая прибыль:
3 906.62 USD (187 551 pips)
Общий убыток:
-2 423.66 USD (95 052 pips)
Макс. серия выигрышей:
90 (395.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
395.21 USD (90)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.76%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.46
Длинных трейдов:
541 (45.58%)
Коротких трейдов:
646 (54.42%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-12.06 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-125.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.42 USD (20)
Прирост в месяц:
3.85%
Годовой прогноз:
46.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.37 USD
Максимальная:
156.84 USD (1.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.64% (156.39 USD)
По эквити:
7.02% (655.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|731
|AUDCADxx
|456
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|350
|AUDCADxx
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|28K
|AUDCADxx
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.41 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 90
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +395.21 USD
Макс. убыток в серии: -125.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Sinal com risco controlado, possui trava acionada automaticamente (Equity Protector) ao atingir drawdown de -8,0%.
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
100%
1 187
83%
100%
1.61
1.25
USD
USD
7%
1:500