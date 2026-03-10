- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 187
盈利交易:
986 (83.06%)
亏损交易:
201 (16.93%)
最好交易:
17.41 USD
最差交易:
-33.17 USD
毛利:
3 906.62 USD (187 551 pips)
毛利亏损:
-2 423.66 USD (95 052 pips)
最大连续赢利:
90 (395.21 USD)
最大连续盈利:
395.21 USD (90)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.76%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
78
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.46
长期交易:
541 (45.58%)
短期交易:
646 (54.42%)
利润因子:
1.61
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-12.06 USD
最大连续失误:
20 (-125.42 USD)
最大连续亏损:
-125.42 USD (20)
每月增长:
3.85%
年度预测:
46.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
74.37 USD
最大值:
156.84 USD (1.65%)
相对跌幅:
结余:
1.64% (156.39 USD)
净值:
7.02% (655.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|731
|AUDCADxx
|456
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|350
|AUDCADxx
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|28K
|AUDCADxx
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.41 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 90
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +395.21 USD
最大连续亏损: -125.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Sinal com risco controlado, possui trava acionada automaticamente (Equity Protector) ao atingir drawdown de -8,0%.
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
16%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
100%
1 187
83%
100%
1.61
1.25
USD
USD
7%
1:500