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Amauri De Souza Porto Junior

Private JG

Amauri De Souza Porto Junior
Amauri De Souza Porto Junior

Amauri De Souza Porto Junior

Sócio fundador da ÍNDICO LTDA.
Economista (CORECON-SC)
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
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可靠性
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增长自 2026 16%
4xCube-MT5
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交易:
1 187
盈利交易:
986 (83.06%)
亏损交易:
201 (16.93%)
最好交易:
17.41 USD
最差交易:
-33.17 USD
毛利:
3 906.62 USD (187 551 pips)
毛利亏损:
-2 423.66 USD (95 052 pips)
最大连续赢利:
90 (395.21 USD)
最大连续盈利:
395.21 USD (90)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.76%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
78
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.46
长期交易:
541 (45.58%)
短期交易:
646 (54.42%)
利润因子:
1.61
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
3.96 USD
平均损失:
-12.06 USD
最大连续失误:
20 (-125.42 USD)
最大连续亏损:
-125.42 USD (20)
每月增长:
3.85%
年度预测:
46.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
74.37 USD
最大值:
156.84 USD (1.65%)
相对跌幅:
结余:
1.64% (156.39 USD)
净值:
7.02% (655.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADxx 731
AUDCADxx 456
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADxx 350
AUDCADxx 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADxx 28K
AUDCADxx 65K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +17.41 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 90
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +395.21 USD
最大连续亏损: -125.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Sinal com risco controlado, possui trava acionada automaticamente (Equity Protector) ao atingir drawdown de -8,0%. 

Disclaimer:

- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.

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2026.08.10 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 08:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 13:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 11:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.06.23 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.06.22 20:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.18 15:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.22 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 14:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 02:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.12 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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