- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 790
Прибыльных трейдов:
1 436 (80.22%)
Убыточных трейдов:
354 (19.78%)
Лучший трейд:
308.64 USD
Худший трейд:
-67.10 USD
Общая прибыль:
8 982.68 USD (224 232 pips)
Общий убыток:
-4 691.44 USD (119 859 pips)
Макс. серия выигрышей:
93 (418.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
418.97 USD (93)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
98.85%
Макс. загрузка депозита:
1.61%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
22.04
Длинных трейдов:
849 (47.43%)
Коротких трейдов:
941 (52.57%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
6.26 USD
Средний убыток:
-13.25 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-125.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-174.68 USD (4)
Прирост в месяц:
3.34%
Годовой прогноз:
40.47%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
130.00 USD
Максимальная:
194.71 USD (1.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.83% (191.86 USD)
По эквити:
6.43% (818.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|731
|EURUSDxx
|598
|AUDCADxx
|461
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|398
|EURUSDxx
|2.7K
|AUDCADxx
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|30K
|EURUSDxx
|8.8K
|AUDCADxx
|66K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +308.64 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 93
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +418.97 USD
Макс. убыток в серии: -125.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Disclaimer:
- Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros;
- Operações com derivativos possuem alto nível de alavancagem. Ao investir no mercado financeiro certifique-se que você compreende os riscos envolvidos em operações alavancadas;
- Há riscos substanciais envolvidos na negociação de instrumentos financeiros, com potencial de perda de capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
47
89%
1 790
80%
99%
1.91
2.40
USD
USD
6%
1:500